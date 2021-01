Zvučná jména pro Motor. Tři superposily, které by mohly přijít do Českých Budějovic

Jednatřicetiletý útočník se v Českých Budějovicích narodil. Na jihu Čech taky odstartoval extraligovou kariéru, poté dlouho působil v Hradci Králové a loni si v šesti duelech zahrál i za Kometu. Nyní je ve finském Lahti, kde se mu velmi daří. Reprezentant Rudolf Červený má na kontě dvanáct branek, deset asistencí a na severu Evropy je náramně spokojený. Zároveň se však spekuluje o jeho možném návratu do Motoru, který by o něj stál.

Milan Gulaš je už čtvrtým hráčem oporou Plzně. Zároveň patří k nejlepším hráčům extraligy, ve které loni nastřílel 35 branek. Letos se zatím trefil „jen“ jedenáctkrát, ještě má však dost času na to, aby své střelecké konto rozšířil. Gulaš má v Plzni smlouvu ještě na rok, klidně se ale může stát, že v příští sezoně bude hrát za Motor, kde už dříve působil. „Samozřejmě bychom stáli o to, aby hráč jeho formátu, který je navíc místní, hrál v našem klubu. Neumím ale říct, nakolik je to aktuálně reálné,“ uvedl pro iSport.cz generální manažer Českých Budějovic Stanislav Bednařík.

Tomáš Mertl

Na jihu Čech se spekuluje také o možném návratu Tomáše Mertla. Čtyřiatřicetiletý útočník je, stejně jako Gulaš, hráčem Plzně, aktuálně je však zraněný a v sezoně stihl odehrát jen 17 zápasů. Účastník posledních olympijských her, který si vyzkoušel i KHL, v Českých Budějovicích už několik let působil a brzy by se do Motoru údajně mohl vrátit.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia