Zůstávají „doma“. 7 fotbalistů z Fortuna ligy, kteří od Nového roku prodloužili ve svých klubech smlouvy

Jednání o smlouvách ve fotbalovém světě není jednoduchou záležitostí. Často jde o diplomatické hry na nejvyšší úrovni. Když se hráč s klubem dohodne na prodloužení kontraktu, bývá to obvykle pro obě strany výhodné.



Zimní období ve fotbalovém světě není jen časem, kdy kluby řeší přestupy, nákupy, prodeje a hostování hráčů, ale často také jednají o prodloužení smlouvy s kmenovým fotbalistou. V české Fortuna lize se od začátku ledna rozhodlo několik hráčů, že i nadále zůstanou v oddílech, ve kterých působí. O které borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Lukáš Mareček (FK Teplice) – smlouva prodloužena do června 2026 Jako dvacetiletý talent z Brna se Lukáš Mareček vydal zkusit štěstí do zahraničí. V Anderlechtu ani Heerenveenu však nedostával moc šancí, a tak se rozhodl pro návrat do České republiky. Přetahovanou s Plzní o jeho podpis vyhrála Sparta. Na Letnou přišel v době, kdy se Spartě nebývale dařilo. Nejspíš proto si dlouho příliš nezahrál. Šikovný středopolař dostával nejprve šanci zejména v domácím poháru. V sezoně 2014/15 už ale nastoupil do 22 ligových zápasů a rozhodně nezklamal, Po odchodu Josefa Hušbauera se stal stabilním členem záložní řady. V dalším ročníku odehrál celých 28 utkání. V roce 2016 si odbyl premiéru v reprezentačním dresu. V lednu roku 2018 se ale s Letnou rozloučil, zamířil zpět do Belgie a upsal se Lokerenu. Od roku 2020 už je ale opět ve Fortuna lize a hájí barvy Teplic, kde je nepostradatelným motorem týmu. A může jím být podle nové smlouvy až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Vasil Kušej (Mladá Boleslav) – smlouva prodloužena do června 2026 Mladá Boleslav je štikou aktuálního ligového ročníku a zásluhu na tom má také třiadvacetiletý útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel loni v zimě z Prostějova a vypadá to, že jeho přestup byl trefou do černého. Ještě na jaře minulé sezony nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v současném ročníku už má na kontě šest přesných tref po odehrání osmnácti utkání - a k tomu ještě sedm asistencí. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena zvedla na dvojnásobek a může ještě hodně vyrůst. Není tedy divu, že si mladoboleslavští jeho služby pojistili prodloužením smlouvy do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Filip Brdička (FK Pardubice) – smlouva prodloužena do června 2026 Poté, co na podzim v dresu třetiligové rezervy Pardubic nastřílel osm gólů, začal devatenáctiletý Filip Brdička v prosinci sbírat první starty v nejvyšší české fotbalové soutěži dospělých. V jarní části sezony si překvapivě vybojoval místo v základní sestavě Pardubic, kam přišel v roce 2020 z Mladé Boleslavi. Na východě Čech tuší, že talentovaný útočník by mohl být brzy docela zajímavým zbožím na přestupovém trhu, takže neváhali a v lednu mu předložili k podpisu novou smlouvu, která jej váže ke klubu do roku 2026. Foto: FK Pardubice

Jan Kopic (Viktoria Plzeň) – smlouva prodloužena do června 2025 Třiatřicetiletý záložník Jan Kopic hraje v Plzni už devátou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V minulém ročníku se v lize dostal na hřiště jednadvacetkrát a v tom současném je klíčovou osobností týmu. V Plzni před pár dny prodloužil kontrakt o další sezonu. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Hejda (Viktoria Plzeň) – smlouva prodloužena do června 2025 Na západ Čech přišel obránce Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších čtyřech mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Nyní je mu 33 let a ve Viktorce stále patří do základní sestavy týmu. Není tedy překvapivé, že v Plzni prodloužil smlouvu o další rok. Foto: Profimedia.cz

Milan Havel (Viktoria Plzeň) – smlouva prodloužena do června 2027 Ať už v posledních letech vedl Plzeň jakýkoli trenér, Milan Havel byl pro každého z nich jedničkou na pravý kraj obrany. V ročníku 2022/23 zasáhl do 29 ligových zápasů, dal tři góly a k nim přidal tři nahrávky. Oporou mužstva měl být také v současné sezoně, ale během letní přípravy si v tréninku přetrhl achilovku a od té doby se na hřišti neobjevil. Přesto nad ním na západě Čech nezlomili hůl a v lednu dostal k podpisu novou smlouvu, která by ho ve Štruncových sadem hola udržet do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Matěj Ryneš (Sparta Praha) – smlouva prodloužena do června 2027 Spartu během loňského léta opustilo několik hráčů, kteří se nevešli do kádru, Matěj Ryneš však nejenže na Letné zůstal, ale zařadil se k nejvytíženějším hráčům týmu v ligové soutěži. Dvaadvacetiletý záložník či útočník odehrál minulou sezonu na hostování v Hradci Králové a v dresu Votroků si vůbec nevedl zle. Východočeskému celku pomohl v 25 zápasech třemi góly a čtyřmi nahrávkami. V aktuálním ročníku naskakuje v barvách Sparty na hřiště pravidelně v základní sestavě. Na Letné jsou si dobře vědomi potenciálu talentovaného fotbalisty, takže nedávné prodloužení smlouvy do konce sezony 2026/27 je jen logickým krokem. Foto: Profimedia.cz