Zůstávají „doma“. 10 fotbalistů z Fortuna ligy, kteří od Nového roku prodloužili ve svých klubech smlouvy

Zimní přestupové období není jen časem, kdy kluby řeší přestupy, nákupy, prodeje a hostování hráčů, ale často také jednají o prodloužení smlouvy s kmenovým fotbalistou. V české Fortuna lize se během ledna rozhodlo několik hráčů, že i nadále zůstanou v oddílech, ve kterých působí. O které borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Jan Mikula (Slovan Liberec) – smlouva prodloužena do června 2024 Obránce Jan Mikula se poprvé objevil v lize během sezony 2013/14 v dresu Jihlavy, kde byl na hostování ze Slavie. V Edenu pak odehrál dvě a půl sezony, ale nastálo se nedokázal prosadit do prvního týmu, takže od roku 2017 působí v Liberci, kde se řadí k oporám mužstva. Sledujte přenos zápasu Mladá Boleslav - Slovan Liberec online! V aktuálním ročníku patří k nevytíženějším hráčům nejvyšší soutěže – odehrál 20 utkání a do statistik si zapsal dvě gólové nahrávky. Se Slovanem měl podepsanou smlouvu do konce sezony, ale před pár dny ji prodloužil až do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Daniel Tetour (Baník Ostrava) - smlouva prodloužena do června 2023 Záložník Daniel Tetour býval dlouhá léta inventářem a oporou pražské Dukly. V roce 2020 ale změnil povětří a upsal se ostravskému Baníku. V minulém ročníku patřil k oporám týmu a na výborné výkony navazuje i v tom současném. Sedmadvacetiletý borec už dal čtyři branky, dvě z nich vsítil z pokutových kopů. Momentálně je se svalovým zraněním na marodce a na jaře se na hřišti ještě neobjevil. V lednu prodloužil v Ostravě kontrakt o dva roky. Foto: Profimedia.cz

Nemanja Kuzmanovič (Baník Ostrava) – smlouva prodloužena do června 2024 Dvaatřicetiletý srbský ofenzivní záložník (nebo útočník) přišel do Baníku před třemi lety z konkurenční Opavy, kde patřil k oporám mužstva. Také v Ostravě si vybudoval silnou pozici a nastupuje pravidelně v základní sestavě. V aktuálním ročníku se mu hodně daří a patří mezi nejlepší hráče týmu. V 19 zápasech nastřílel šest branek a přidal tři asistence. V Ostravě o jeho služby hodně stáli a také Kuzmanovič je zřejmě v klubu spokojený, protože na konci ledna prodloužil kontrakt o další dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Zmrzlý (Sigma Olomouc) – smlouva prodloužena do června 2024 Dvaadvacetiletý záložník Ondřej Zmrzlý je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu nyní kroutí třetí prvoligovou sezonu a vede si v ní velmi dobře. Ve 20 zápasech vstřelil tři góly a zaznamenal dvě asistence, patří do základní sestavy a je nesmírně perspektivní. V Olomouci dobře vědí, že v něm dřímá slušný potenciál, a proto se snažili, aby prodloužil smlouvu v mateřském klubu. Podařilo se a Zmrzlý se upsal Sigmě až do června roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Radim Breite (Sigma Olomouc) - smlouva prodloužena do června 2024 Teplice, Liberec, Olomouc – to jsou štace na prvoligové cestě záložníka Radima Breiteho. V nejvyšší soutěži sice debutoval už v ročníku 2008/09, ale nastálo se v ní zabydlel až od sezony 2015/16, kdy odešel na hostování, jež se později změnilo v přestup, do Liberce. V dresu Slovanu se vyprofiloval v jednu z opor týmu, ve kterém vydržel čtyři roky, než v zimě roku 2019 zamířil na Hanou. Také v Olomouci si bez dvaatřicetiletého středopolaře nedokážou představit základní sestavu, takže stáli o to, aby Breite v Sigmě zůstal. Na konci ledna se jim to povedlo a dvaatřicetiletý hráč prodloužil smlouvu do léta 2024. Foto: Profimedia.cz

Juraj Chvátal (Sigma Olomouc) - prodloužena do června 2024 Rodák z Malacek Juraj Chvátal má v 25 letech poměrně pestrý fotbalový životopis. V sezoně 2014/15 si odbyl v necelých 18 letech debut v nejvyšší slovenské soutěži v dresu Senice, odkud ho v zimě 2015 koupila Sparta. Na Letné se však neprobojoval do kádru a v lize naskočil pouze na dvě minuty do jediného utkání. Pražané ho poslali na hostování do Slovácka a do Žiliny a v roce 2018 přestoupil do Olomouce. Sigma ale jeho služeb okamžitě nevyužila a zapůjčila pravého beka na dvě sezony do Podbrezové. Od aktuálního ročníku už ale kmitá na Andrově stadionu a stal se jedním z pilířů mužstva. Není divu, že Hanáci moc stáli o to, aby prodloužil smlouvu. Ani Chcátal neměl zřejmě nic proti setrvání v Olomouci a obě strany se domluvily na prodloužení kontraktu do června roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Pavel Zifčák (Sigma Olomouc) - smlouva prodloužena do června 2024 Manažeři v Olomouci odvedli v zimě pořádný kus práce. Dokázali si během ledna pojistit čtyři pilíře mužstva, které by jinak v létě zadarmo mohli ztratit. Nesmírně cenný je podpis útočníka Pavla Zifčáka. Dvaadvacetiletý mladík v aktuálním ročníku nastoupil do 16 utkání a vstřelil tři branky, k nimž přidal jednu asistenci. V nejvyšší soutěži kroutí druhou sezonu a jeho výkonnost i tržní cena jde vytrvale nahoru. Podle portálu TransferMarkt nyní stojí asi osm a půl milionu korun. Na Hané si mohou spokojeně mnout ruce. Foto: Profimedia.cz

Roman Valeš (Bohemians Praha 1905) – smlouva prodloužena do prosince 2023 Za pár dnů oslaví brankář Roman Valeš dvaatřicáté narozeniny. Jeden z dárků dostal už o pár týdnů před nimi. Podepsal prodloužení smlouvy s pražskými Bohemians. Bývalý dlouholetý gólman Jablonce, který zamířil do Ďolíčku v roce 2018, v aktuálním ročníku odchytal jen dva ligové zápasy – oba v jarní části aktuálního ročníku. V tom zatím posledním o víkendu pomohl čistým kontem k výhře 1:0 nad Zlínem. V dresu Klokanů může poskakovat mezi tyčemi až do konce roku 2023. Foto: Profimedia.cz

Ibrahim Keita (Bohemians Praha 1905) - smlouva prodloužena do prosince 2024 Útočník Ibrahim Keita je jedním z členů družiny francouzských fotbalistů ve Fortuna lize. Šestadvacetiletý čahoun začínal v tuzemské nejvyšší soutěži v dresu Příbrami, od roku 2019 však běhá po trávnících v barvách Bohemians. V dresu Klokanů dosud nastřílel v šesti desítkách utkání sedm branek, z toho dvě v aktuální sezoně. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena asi šest milionů korun. V pražském klubu si ho nedávno pojistili do konce roku 2024. Foto: Profimedia.cz