Zůstanou nebo odejdou? 5 posil Baníku, které jsou v Ostravě jen na hostování

Po dobrém podzimu přišlo bídné jaro. Baník se sice udržel v elitní šestce, přišel ale o trenéra Smetanu, už šest zápasů v řadě nevyhrál a navíc se příliš nedaří ani posilám, které dorazily do Ostravy v zimě. O kom je řeč? A jaká je budoucnost těchto hráčů? Podívejte se.

Ubong Ekpai Šestadvacetiletý nigerijský křídelník v české lize začínal v Liberci. Poté hrával za Zlín, odkud ho přivedla Plzeň. Ve Viktorce se ale příliš neprosadil, a tak hostoval v Českých Budějovicích. V létě nečekaně zamířil do Slavie, jenže v zimě se stěhoval znovu - tentokrát do Baníku. V přípravě se jevil velmi dobře, v lize už je to ale horší. Ubong Ekpai chodí do hry převážně z lavičky náhradníků a v sedmi duelech si připsal jedinou asistenci. Zatím nepřesvědčil o tom, že by měl v Ostravě zůstat. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Šimon Falta Ještě v dobách, kdy hrával v Olomouci, podával velmi dobré výkony. Šimon Falta patřil k oporám Sigmy a zaujal přední tuzemské kluby. Nakonec odešel v rozehrané sezoně 2020/21 do Plzně, jenže ve Viktorce se nedokázal příliš prosadit. Na podzim odehrál za Plzeň jen šest ligových zápasů a v zimě odešel hostovat do Baníku. Osmadvacetiletý Šimon Falta zasáhl do devíti duelů, do hry ale chodí převážně z lavičky náhradníků a na konto nezapsal ani jeden bod. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Dominik Janošek Třiadvacetiletý záložník patří Plzni, která si od něj dříve hodně slibovala. Dominik Janošek si ale nikdy místo v sestavě Viktorky nevybojoval. Na podzim odehrál za tým Michala Bílka 14 zápasů, na západě Čech s ním ale nebyli příliš spokojeni, a tak jej v zimě poslali do Ostravy. Za Baník si však připsal zatím jen čtyři starty a už přes měsíc nehrál. Foto: Profimedia.cz

Arťom Koncevoj Dvaadvacetiletý běloruský křídelník byl první zimní ohlášenou posilou Baníku. Arťom Koncevoj dorazil do Ostravy na hostování s opcí z běloruského Ruchu Brest, kde byl hodně produktivní. Čekalo se, že své ofenzivní choutky ukáže i ve Vítkovicích, to se ale zatím nestalo. Koncevoj sice na jaře zasáhl do sedmi zápasů a v šesti z nich byl v základní sestavě, na kontě však nemá žádný gól ani nahrávku. V Baníku se od něj čekalo víc. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia