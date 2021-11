Zůstanou, nebo dají Letné sbohem? 3 zahraniční fotbalisté, kterým po sezoně vyprší smlouva ve Spartě

Jak bude vypadat kádr Sparty v příští sezoně? I nad tím už letenští stratégové v těchto chvílích dumají. A zřejmě také přemýšlejí, co se třemi zahraničními hráči, kterým po aktuálním ročníku vyprší smlouva. Dostanou k podpisu nový kontrakt, nebo se vydají jinam? Borce, kterých se to týká, najdete v následujících kapitolách.

Dny devětadvacetiletého slovenského reprezentanta ve Spartě jsou možná sečteny. V klubu má smlouvu do konce sezony, ale není vyloučeno, že ho Letenští pustí pryč nebo na hostování už během zimního přestupního termínu. V aktuálním ročníku odehrál pět zápasů, čtyřikrát byl v základní sestavě. Podle portálu TransferMarkt jeho aktuální cena činí 600 tisíc eur.

Lukáš Haraslín (Slovensko)

Sparta měla problémy na levé straně hřiště a na konci prázdnin je (vy)řešila mimo jiné i příchodem Slováka Lukáše Haraslína. Pětadvacetiletého borce uvolnilo na hostování do konce sezony italské Sassuolo, kde má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2022/23. Haraslín se - pro mnohé překvapivě - na Letné velmi rychle adaptoval a zapadl do kádru.

Do prvního utkání v české lize šel jako střídající hráč, pak už byl pokaždé členem základní sestavy. V osmi zápasech dal gól a připsal si dvě asistence. Ve Spartě už možná nyní přemýšlejí, zda uplatní opci na jeho přestup a zatím to vypadá, že se tak stane. Haraslína by mohli fanoušci na Letné vidět i v dalším ročníku.

