Zůstane Vladimír Coufal v Anglii? Zájem má o něj 6 klubů z Premier League

Když přestupoval z pražské Slavie do anglické Premier League, spousta lidí mu nevěřila. Přesto se krajní obránce Vladimír Coufal v barvách West Hamu velmi rychle prosadil a stal se nepostradatelným členem základní sestavy. Nyní jeho mise ve východním Londýně po pěti letech končí. Na ostrovech by však v elitní soutěži mohl zůstat.



Coufal do kádru West Hamu zapadl, zaujal zejména svou rychlostí a pracovitostí. Svérázní britští fanoušci mu dokonce začali říkat „Communist Cafú“, neboli komunistický Cafú. A zatímco první část přezdívky působí spíše urážlivě, podobnost s legendárním Brazilcem Coufalovi upřít nešla. Nyní se tak na jeho fotbalové umění mohou těšit v novém klubu. A zájemců je podle britských analytiků celá řada. Najdete je v následujících kapitolách.

Everton Klub z Liverpoolu podle všeho patří k nejvážnějším zájemcům o Coufalovy služby. Napomáhá tomu také fakt, že jej od ledna vede trenér David Moyes, který se s Českým obráncem velmi dobře zná z předchozího společného působení ve West Hamu. A pravý bek by se mu tuze hodil. Everton se totiž po sezoně rozloučil s veteránem Ashley Youngem. Na Coufalově pozici mají Toffees v kádru ještě třiadvacetiletého Nathana Pattersona, či zkušeného Seamuse Colemana.

Leeds United Tradičnímu klubu by po návratu do Premier League zkušená posila na kraj obrany mohla přijít vhod. V uplynulé sezoně druhé anglické ligy na pravé straně defenzivy dostával nejvíce prostoru čtyřiadvacetiletý Jayden Bogle, který si nejvyšší soutěž dříve zahrál i za Sheffield United. V kádru pak Leeds má ještě Švýcara Isaaca Schmidta, jehož budoucnost však v mužstvu trenéra Daniela Farkeho není vůbec jistá.

Burnley Další z nováčků, který se do Premier League vrací po jediném roce. Na pravém kraji obrany v Championship Burnley spoléhalo zejména na velšského reprezentanta Connora Robertse, který však v devětadvaceti letech příliš velké zkušenosti s nejvyšší soutěží nemá, a tak by doplnění kádru o zkušeného harcovníka rozhodně bylo na místě. V hrabství Lancashire by se navíc Coufal mohl potkat s krajanem, brankářem Václavem Hladkým.

Fulham Pro Coufala dost možná ideální varianta. Nemusel by se totiž stěhovat z Londýna, Fulham má navíc za sebou povedenou sezonu a netají se ambicemi ve vzestupu pokračovat. V lize nakonec mužstvo z Craven Cottage skončilo jedenácté, nebýt zpackaného závěru ročníku na tom však mohlo být mnohem lépe a v průběhu sezony dokonce pokukovalo po evropských pohárech. Fulham se o Coufala údajně zajímal už v lednu, tehdy k přestupu ještě nedošlo. Uskuteční se nyní? Dvaatřicetiletý odchovanec Baníku by na své pozici narazil na konkurenci v podobě Belgičana Castagneho a Holanďana Teteho.

Sunderland To, co v roce 2018 před kamerami Netflixu skončilo potupným sestupem do třetí ligy, se nyní konečně povedlo. Sunderland je zpátky v Premier League a aby se v ní udržel, nutně potřebuje dodat svému kádru kvalitu i konkurenci. Neochvějnou jedničkou na pravém kraji obrany byl v uplynulé sezoně v týmu AFC třiadvacetiletý Trai Hume, ten si však mezi anglickou elitou dosud nikdy nezahrál. Angažování zkušeného mentora a dříče jako je Coufal by tak mohlo být rozumným krokem.

Wolverhampton Wolves by Coufala mohli potřebovat v případě, že se potvrdí odchod Portugalce Nelsona Semeda, který údajně i přes nabídku nové smlouvy zvažuje návrat do Benficy Lisabon. Český pracant by tak mohl doplnit pětičlennou obrannou formaci trenéra Vítora Pereiry, kde na Semedo nastupoval na pozici wing-backa, případně pravého stopera spolu se zkušeným Irem Mattem Dohertym.