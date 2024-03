Zůstane Koubek, nebo přijde někdo jiný? 4 trenéři, kteří v příští sezoně mohou vést Plzeň

Miroslav Koubek

Bylo docela překvapením, když se v létě vrátil do Plzně, kterou už dříve dovedl k titulu. Tentokrát se od něj příliš nečekalo, Miroslav Koubek ale dokázal s Viktorkou velké věci. V týmu provedl generační obměnu, do sestavy zapracoval mladé hráče a nedávno se svým týmem doma porazil 4:0 Spartu. Plzeň je na vlně, postoupila mezi osm nejlepších týmů Konferenční ligy a dodala několik hráčů do reprezentace. Koubek na tom všem má lví podíl a fanoušci klubu by si přáli, aby pokračoval. Je mu však už 72 let, o jeho budoucnosti se teprve rozhodne.