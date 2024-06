Zůstali jen mezi náhradníky. 4 čeští brankáři, kteří se nevešli do nominace na EURO

O tom, že Staněk bude jedničkou, v současné době není pochyb. V reprezentaci sice odchytal zatím jen devět zápasů, ve Slavii ale během celého jara podával výborné výkony. Dvojkou by měl mýt Matěj Kovář z Leverkusenu, trojkou Vítězslav Jaroš, jenž chytal za Sturm Graz.

Několik měsíců „ztratil“ tím, že nechytal v USA. Štace za Atlantikem mu vůbec nesedla, a tak se v zimě vrátil do Evropy. Tomáš Vaclík zakotvil v druholigovém španělském Albacete, kde zase nabral formu a týmu pomohl se záchranou. Věřil, že na EURO pojede – na tom posledním totiž patřil k oporám. Byl připraven i na roli trojky, pětatřicetiletý rodák z Ostravy se ale nakonec nedočkal.

Tomáš Koubek (31 let, Augsburg)

V reprezentaci: 12 zápasů

Další zkušený gólman, který mohl plnit roli trojky. Tomáš Koubek zamířil v roce 2019 z Rennes do Augsburgu, ve kterém působí dodnes. Ovšem zatímco ve Francii byl hvězdou, v Německu dostává minimum prostoru. V letošním bundesligovém ročníku dostal šanci až v závěru, kdy naskočil do tří duelů a dostal v nich osm branek. Na posledním EURU jednatřicetiletý Koubek byl, ale nechytal, teď se do nominace nevešel.

Foto: Profimedia.cz