Ztráty Ocelářů. 4 hráči, kteří opustili kádr mistrovského Třince

Bývalý reprezentační bek, jenž několik let působil i v KHL, přišel do Třince před sezonou ze Sparty. O místo v sestavě musel bojovat, dvaatřicetiletý Adam Polášek se však nakonec stal důležitou součástí mistrovské party. Teď je před ním nová výzva – Litvínov.

Pokračování 5 / 5

Daniel Voženílek

Zatím největší třinecká ztráta. Osmadvacetiletý útočník a aktuální světový šampion byl u Ocelářů dva roky, během nichž „vyzrál“ do role jedné z největší extraligových hvězd. Získal dva tituly, v uplynulém ročníku získal celkem 57 bodů a byl spojován s odchodem do NHL. Daniel Voženílek se do zahraničí nakonec vydal, ne však do zámoří, ale do švýcarského Zugu.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia