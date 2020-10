Ztráty, které hodně mrzely. 5 nejbolestivějších Trpišovského porážek v pohárové Evropě

Dynamo Kyjev – Slavia 2:0 (třetí předkolo Ligy mistrů, 2018)

První Trpišovského pokus o postup do Ligy mistrů skončil nezdarem. Sešívaní doma sice uhráli s Dynamem Kyjev remízu 1:1, venku však prohráli 0:2 a do hlavní fáze nepostoupili. Po utkání na Ukrajině však byli hodně zklamaní. Zatímco hostujícímu týmu rozhodčí jednu branku neuznal kvůli ofsajdu, Dynamo jeden gól dalo i po porušení pravidel. Slávisté tlačili, měli i řadu šancí, jenže žádnou z nich nedotáhli do zdárného konce a tak do Ligy mistrů neprošli.

Foto: Profimedia.cz