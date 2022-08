Zranění Paula Pogby nutí Juventus jednat. Stará dáma si vyhlédla náhradu v Paris Saint-Germain

Paul Pogba laboruje se zraněným kolenem a vypadá to, že Juventus svou staronovou posilu bude několik měsíců postrádat na hřišti. Stará dáma proto na trhu hledá hráče, který by absenci francouzského středopolaře kompenzoval.

Podle listu Gazzetta dello Sport se turínský klub silně zajímá o záložníka Paris Saint-Germain Leandra Paredese. V týmu francouzského mistra nemá jisté místo v základní sestavě, takže jeho odchod by dával smysl.

Osmadvacetiletý argentinský reprezentant by mohl odejít pouze na hostování do konce sezony, PSG to však odmítá. Francouzský velkoklub chce mít ve smlouvě závazek, že příští léto si Juventus hráče koupí. Nebo by měl přestoupit ještě v tomto přestupním termínu.

Juventus už před pár dny opustil Aaron Ramsey a na odchodu je i Brazilec Arthur Melo, který pravděpodobně zamíří do Valencie. Jakmile se tento obchod uskuteční, bude mít Stará dáma volné ruce k přestupu Paredese. PSG si ho cení na 17 milionů eur.