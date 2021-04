Žralok Kořenář - pátý český gólman v letošní sezoně NHL. Jak to vypadá s Francouzem? A co další naděje?

Už pár sezon nebylo v NHL v akci tolik českých brankářů, jako letos. Kteří čeští gólmani do letošního ročníku zatím zasáhli? Jak se jim vede? Jak to vypadá s návratem Pavla Francouze? A co další adepti, kteří na svou šanci číhají v AHL? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Vítek Vaněček (Washington Capitals) Do startu letošního ročníku neměl na kontě ani jeden start v NHL. Bránu Washingtonu měl v této sezoně hájit Henrik Lundqvist, jenže švédského mazáka začaly trápit zdravotní problémy, a tak vedení Capitals muselo vyřešit, kdo ho nahradí. Braden Holtby už je pryč a volba nakonec padla na Vítka Vaněčka, jehož Washington draftoval v roce 2014. Pětadvacetiletý gólman se však ničeho nezalekl a své role se zhostil na výbornou. Letos zasáhl už do 29 zápasů a úspěšností zákroků se blíží k 91,5%. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (Toronto Maple Leafs) Ještě do loňské sezony vstupoval v roli jedničky Calgary. David Rittich vyloženě nezklamal, vedení Flames si od něj ale nejspíš slibovalo víc. I proto kanadský celek před sezonou přivedl Jacoba Markströma a Rittich se tak musel spokojit s rolí dvojky. Odchytal patnáct zápasů, v posledních týdnech se však mluvilo o jeho trejdu. Nejprve byl spojován s odchodem do Washingtonu, nakonec ale zamířil do Toronta, které letos patří k nejlepším týmům celé NHL. Jasnou brankářskou jedničkou Maple Leafs je Dán Frederik Andersen, jenže ten je nyní zraněný. Bude proto zajímavé sledovat, kolik prostoru osmadvacetiletý Rittich dostane. Foto: Profimedia.cz

Petr Mrázek (Carolina Hurricanes) V úvodu sezony ho vyřadila operace, Petr Mrázek už je ale zase fit a postavil se do brány Caroliny. Devětadvacetiletý rodák z Ostravy ihned po svém návratu předváděl skvělé výkony, přesto je, zdá se, jeho budoucnost v týmu Hurricanes nejistá. Po sezoně mu totiž končí smlouva - stejně jako jeho dvěma konkurentům, jimiž jsou James Reimer a Alex Nedeljkovic. Mrázek si každopádně během dvou předchozích sezon udělal v Carolině skvělé jméno a organizace by na něm mohla stavět i v dalších letech. V aktuálním ročníku zatím zasáhl do sedmi duelů a jen dvakrát odcházel z ledu poražen. Úspěšností zákroků přesahuje 94%. Foto: Profimedia.cz

Daniel Vladař (Boston Bruins) K oporám Bostonu patří Davidové Pastrňák s Krejčím, po jejichž boku se letos začal objevovat také Daniel Vladař, který se v úvodu sezony objevil i v Pardubicích. Třiadvacetiletý gólman, jehož Bruins draftovali v roce 2015, si ostrou premiéru odbyl už v loňském play-off NHL, v základní části se ale poprvé ukázal teprve letos. V tomto ročníku zasáhl do pěti zápasů, ve kterých dostal 17 branek. Na kontě má zatím dvě výhry. Foto: Profimedia.cz

Josef Kořenář (San Jose Sharks) Další český brankář, který v této sezoně poprvé okusil v NHL. Josef Kořenář se v úvodu sezony objevil v Třinci a poté se vydal za Atlantik, kde trpělivě vyčkával na svou šanci v bráně San Jose, se kterým v roce 2017 podepsal coby nedraftovaný gólman nováčkovský kontrakt. Premiéru v NHL si odbyl v noci na neděli v duelu proti Los Angeles, ve kterém odchytal třetí třetinu a nedostal ani jeden gól. Nemuselo by však zůstat jen u jednoho startu - dosavadní dvojka Sharks Devan Dubnyk totiž zamířil do Colorada, a tak by Kořenář měl nyní krýt záda Martinu Jonesovi. Foto: Profimedia.cz

Pavel Francouz (Colorado Avalanche) Třicetiletý Pavel Francouz se v roce 2018 vydal vstříc svému velkému snu. Opustil jistou pozici v KHL a zamířil za americkým dobrodružstvím. V první sezoně odchytal za Colorado jen dva zápasy, loni ale zasáhl už do 34 duelů v základní části a dalších šest startů přidal v play-off. Jenže letos v akci ještě nebyl a ze zámoří prosakují zprávy, že by kvůli zdravotním problémům v dolní části těla měl vynechat celou sezonu a vrátit by se měl až ve druhé polovině září. Tomu nahrává i fakt, že Avalanche přivedli zkušeného Dubnyka ze San Jose, který tak bude krýt záda Philippu Grubauerovi. Foto: Profimedia.cz