Žraločí parta okolo Hertla se rozpadla. Kteří Češi zůstali v San Jose?

Jeden nový český hráč do San Jose naopak před pár dny přišel. Kteří Češi tak aktuálně v organizaci Sharks působí? Podívejte se.

Nebyl však jediným českým Žralokem, který změnil barvy. Radim Šimek zamířil do Detroitu a Adam Raška odešel už dříve do Minnesoty.

Lídrem San Jose byl v posledních letech Tomáš Hertl. Zkušený český útočník patřil k tvářím organizace, měl podepsaný i dlouhý kontrakt, v poslední den přestupů NHL ale nečekaně odešel do Las Vegas.

Vítek Vaněček

V NHL začínal ve Washingtonu, odkud zamířil do New Jersey. V minulé sezoně byl jediničkou, chytal play-off a hodně prostoru dostával i letos. Sezonu ale dokončí v San Jose, kam odešel výměnou za finského gólmana Kaapa Kähkönena. Osmadvacetiletý Vítek Vaněček by tak měl být k dispozici pro domácí světový šampionát.

