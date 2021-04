Zrádci a krysy! 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče

Robin Van Persie nebyl ve fotbalové historii jediným hráčem, který dokázal fanoušky pořádně naštvat svým přestupem. Takovým byl třeba Brazilec Neymar, jenž před pár lety vyměnil dres Barcelony za stejnokroj Paris Saint-Germain, čímž si proti sobě popudil příznivce katalánského velkoklubu, v němž zažil nejlepší léta své kariéry. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 18 hráčů, kteří zakusili po opuštění klubu, jak se mění náklonnost fanoušků v čiré nepřátelství.

Nicolae Stanciu (Sparta - Slavia) Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Drahý Stanciu. 6 přestupů rumunského fotbalisty, které stály přes půl miliardy korun Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považují za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávají pořádně pocítit. Foto: Profimedia.cz

Robin van Persie (Arsenal – Manchester United) Až do roku 2012 by fanoušci Arsenalu snesli k nohám holandského ostrostřelce Robina van Persieho modré z nebe, ale po jeho odchodu do Manchesteru United by mu nejraději naplivali do tváře. Jemu to bylo nejspíš jedno. Cíl, kvůli němuž přestupoval ze severního Londýna na Old Trafford, si splnil hned v první sezoně a radoval se z titulu mistra anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

Carlos Tevez (Manchester United – Manchester City) Přestoupit k městskému rivalovi, to se nedělá. A když už se tak stane, musí dotyčný fotbalista počítat s tím, že bude do smrti zatracován fanoušky klubu, z něhož odešel. Argentinec Carlos Tevez se nemohl divit, že ho po přestupu do Manchesteru City vítal po příjezdu na Old Trafford vždycky jen pískot. Foto: Profimedia.cz

Emmanuel Adebayor (Arsenal – Manchester City) Fanoušci Arsenalu jsou nároční. Nade vše si cení věrnost a ze všeho nejvíc je rozběsní pohrdání klubem. A jako pohrdání často vnímají odchod svých hvězd do jiných klubů. Během jediné noci v roce 2009, kdy podepsal smlouvu v Manchesteru City, se stal z milovaného hrdiny Emmanuela Adebayora hnusný zrádce. Foto: Profimedia.cz

Samir Nasri (Arsenal – Manchester City) Tři sezony byl francouzský reprezentant Samir Nasti v Arsenalu nezastavitelný a fanoušci ho opěvovali v chorálech. V roce 2011 je francouzský reprezentant zchladil. Ani jim nezamával a zamířil za podstatně vyšším platem do Manchesteru City. Foto: Pofimedia.cz

Ashley Cole (Arsenal – Chelsea) Když odmítl obránce Ashley Cole vábení Realu Madrid, neexistoval pro fanoušky Gunners větší hrdina. Jenže v roce 2006 už pokušení neodolal. Nepřestoupil však do Španělska, což by mu příznivci snadno odpustili, ale do Chelsea, kam mířil za daleko vyšší mzdou. To se těžko odpouští… Foto: Profimedia.cz

Fernando Torres (Liverpool – Chelsea) Horoucí láska ke španělskému ostrostřelci se v Liverpoolu změnila v chladný led. Fanoušky moc nezajímalo, že klub na přestupu své hvězdy do Chelsea vydělal neskutečný balík peněz, Fernando Torres se prostě stal zrádcem. Foto: Profimedia.cz

Filippo Inzaghi (Juventus Turín – AC Milán) Když přišel Pippo Inzaghi v roce 1997 do Juventusu, byl jen talentovaným hráčem, v dresu Staré dámy však rozvinul svůj talent a stal se jedním z nejlepších útočníků na světě. Spolu s Alessandrem Del Pierem byli postrachem soupeřů. Po třech letech však dal Turínu sbohem a zamířil k největšímu rivalovi – do AC Milán. Foto: Profimedia.cz

Andrej Ševčenko (AC Milán – Chelsea) Ukrajinec Andrej Ševčenko byl dalším z hráčů, kterého zlákalo cinkání peněz v měšci ruského miliardáře Romana Abramoviče. Vysvětlení, že do Anglie odchází hlavně kvůli tomu, aby se jeho syn naučil pořádně mluvit anglicky, milánští fanoušci nikdy nepřijali. Foto: Profimedia.cz

Antonio Cassano (AC Milán – Inter Milán) Fanoušci AC Milán fandili Antoniovi Cassanovi nejen na hřišti, ale také ve chvílích, kdy bojoval se srdečním onemocněním a vypadalo to, že už se možná nevrátí k profesionálnímu fotbalu. Šikovný útočník se jim po návratu na hřiště odvděčil přestupem k nenáviděnému městskému konkurentovi. Foto: Profimedia.cz

Emerson (AS Řím – Juventus Turín) Brazilec Emerson byl velkým oblíbencem fanoušků AS Řím, ale v roce 2004 si nepříliš čistým způsobem vynutil odchod do Juventusu. Když přijel poprvé v dresu Staré dámy do Říma, příznivci klubu ho nenávistně vypískali. Foto: Profimedia.cz

Luis Enrique (Real Madrid – Barcelona) Hráči, kteří přestoupí v rámci španělské La Ligy mezi Barcelonou a Realem Madrid, si vyslouží jen opovržení. Luis Enrique si vyzkoušel, jaké to je, dát po pěti sezonách vale Bílému baletu a po vypršení smlouvy zadarmo zamířil do Barcy, kde strávil osm let a stal se dokonce kapitánem mužstva. Když jej později vedl jako trenér, na San Bernabeu ho opět vítá jen pískot. Foto: Profimedia.cz

Samuel Eto’o (Real Madrid – Barcelona) Kamerunský útočník Samuel Eto'o nepřestoupil rovnou z Realu do Barcelony, přesto byl na San Bernabeu jedním z nejnenáviděnějších hráčů. Bylo to především kvůli jedovatým poznámkám, které trousil na adresu klubu, kde z něho vychovali velkého hráče. VÝBĚR: 5 nejhloupějších fotbalových přestupů v posledních 25 letech Do Madridu přišel v sedmnácti letech a v prvním týmu odkopal jen tři zápasy. Pak odešel hrát na Mallorcu a až v roce 2004 se stal hráčem katalánského klubu, v jehož barvách, ke vzteku fanoušků Realu, nastřílel do sítě jejich mužstva pěknou řádku gólů. Foto: Profimedia.cz

Luis Figo (Barcelona – Real Madrid) Opačným směrem než Louis Enrique a Samuel Eto’o zamířil Portugalec Luis Figo. Když hrával v barvách Barcy na Camp Nou, byl miláčkem ochozů, ale jakmile oblékl bílý dres Realu, stal se opovrženíhodným zrádcem, jemuž to fanoušci dávali z ochozů pořádně pocítit. Foto: Profimedia.cz

Zlatan Ibrahimovič (Juventus – Inter Milán – Barcelona – AC Milán – PSG - Manchester United) Jestli byl někdo mistrem světa v rozezlívání fanoušků, pak to byl Švéd Zlatan Ibrahimovič. Evropské velkokluby střídal jako ponožky a odkud odešel, tam za sebou nechával nenávist ke svému jménu. Bylo to hlavně proto, že vlastně nikdy moc nepopíral, proč tak rád mění působiště – kvůli tučným výplatám… Foto: Profimedia.cz

Mario Götze (Borussia Dortmund - Bayern Mnichov) Když se ta zpráva v dubnu roku 2013 dostala ven, fanoušci Dortmundu si mysleli, že jde o opožděný (a nejapný) aprílový žert. Jenže to byla pravda. Nejenže podepsal v nevhodnou chvíli, Götze měl přestoupit jinam Před semifinálovými zápasy Ligy mistrů prosákla do médií informace, že mladý německý talent Mario Götze v létě přestoupí k největšímu konkurentovi - do Bayernu Mnichov. Paradoxně právě s bavorským velkoklubem změřila Borussia síly ve finále soutěže (a prohrála). V té chvíli už byl ale pro vestfálské fanoušky Götze zrádcem a Jidášem. V létě roku 2016 se však pokorně vrátil zpět do Dortmundu a svou někdejší zradu se snažil odčinit. Moc se mu to ale nepovedlo. Fanoušci ho už nikdy docela nepřijali zpět a po čtyřech nevýrazných sezonách tiše zmizel do holandského PSV Eindhoven. Foto: Profimedia.cz

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Bayern Mnichov) Rok po odchodu Maria Götzeho se fanoušci Borussie Dortmund museli vyrovnat s další podpásovkou. K největšímu rivalovi přestoupil - navíc úplně zadarmo - polský kanonýr Robert Lewandowski, který patřil k nejmilovanějším hráčům na Vestfálském stadionu. Od té doby je však bezesporu tím nejnenáviděnějším hráčem v Bundeslize a pokaždé, když se vrátí do Dortmundu v dresu nesmiřitelného konkurenta, mu to fanoušci dávají pořádně pocítit. Foto: Profimedia.cz