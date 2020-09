Zpívající jedenáctka. Takto by mohl vypadat tým z fotbalistů, kteří se zapletli s hudebním průmyslem

Abychom byli spravedliví – ne vždycky je to úplná katastrofa, když se známý sportovec v nahrávacím studiu snaží zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. Dost často to ale skončí trapasem. Portál Deezer pro streamování hudby si dal práci a poskládal z bývalých a současných „zpívajících fotbalistů“ kompletní jedenáctku, která by hrála v rozestavení 3-4-3. Pravda, u některých borců si tvůrci trochu popletli posty, ale i tak z toho vznikla zajímavá sestava. A pokud si myslíte, že by to byl nějaký podprůměrný celek nýmandů, tak jste na pořádném omylu. Post po postu jej najdete rozebraný v následujících kapitolách.

Brankář: Peter Schmeichel (Dánsko) Brankář Peter Schmeichel je nejen dánskou fotbalovou legendou, ale také kultovním hráčem Manchesteru United, s nímž vybojoval v 90. letech pět mistrovských titulů a vyhrál Ligu mistrů. Je však málo známým faktem, že jeden z nejlepších gólmanů všech dob se v roce 1996 objevil také v nahrávacím studiu jako rapper a podílel se na písni „We Can Do It“. Zvětšit video

Obránce: Franz Beckenbauer (Německo) Říkalo se mu „Císař Franz“ a podle mnohých fotbalových expertů byl nejlepším fotbalovým obráncem všech dob. Seznam úspěchů Němce Franze Beckenbauera je bohatší než seznam hříchů Andreje Babiše, ale song, který by dobyl špičky hitparád, mezi nimi nenajdete. Slavný hráč se v hudební branži prezentoval písní „Gute Freunde kann niemand trennen“, která vznikla v roce 1966. Zvětšit video

Obránce: Slaven Bilič (Chorvatsko) Bývalý chorvatský reprezentant Slaven Bilič je momentálně koučem anglického West Hamu United, kde také jednu sezonu působil jako hráč. Nejdelší část kariéry však strávil v Hajduku Split, kde se narodil. Tam také vstoupil do hudební branže, když s kapelou Rawbau natočil v roce 2008 píseň „Vatreno ludilo“. Zvětšit video

Obránce: Ruud Gullit (Holandsko) Díky svému účesu vypadal Holanďan Ruud Gullit spíše jako rocková hvězda, ale na hřišti to byl pán, který si dokázal pohrávat se soupeři jako málokterý jiný fotbalista v 80. a 90. letech minulého století. Tvůrci této „zpívající jedenáctky“ z portálu Deezer ho zařadili do obrany, byť hrával nejvíce v záložní řadě či v útoku. 11 fotbalistů, kteří lámali přestupové rekordy před Ronaldem či Figem Kdyby válel stejně dobře jako na zeleném pažitu i v nahrávacím studiu, měl by o slávu nadosmrti vystaráno. Jak ale dokazuje song s názvem „Not The Dancing Kind“, sudičky mu nadělily víc talentu do nohou než do hrdla. Zvětšit video

Záložník: Jesé Rodriguez (Španělsko) Také v případě Španěla Jesého Rodrigueze se tvůrci „zpívající jedenáctky“ trochu sekli, protože sedmadvacetiletý hráč Paris Saint-Germain, který však putuje z jednoho na hostování do druhého, je útočníkem. Zatímco na hřišti občas ukazuje slušný tah na branku, za mikrofonem je to v jeho podání jen vlažné a rozplizlé pofňukávání jako třeba v písni „Yo Sabía“. Zvětšit video

Záložník: Vinnie Jones (Wales) Velšský středopolař Vinnie Jones nebyl nijak výjimečný hráč, ale podařilo se mu hrát fotbal hodně dlouho na nejvyšší ostrovní úrovni. Byl ortodoxním vyznavačem tvrdého stylu a se soupeři se vůbec nemazlil. Jeho počínání často zavánělo až brutalitou. Tenhle „řízek“ měl však showmanský talent, což dokládá i video z vystoupení, na němž si stříhl píseň „Big Bad Leroy Brown“. Zvětšit video

Záložník: Johan Cruyff (Holandsko) Johan Cruyff byl čistokrevným útočníkem, ale budiž tvůrcům této jedenáctky z portálu Deezer odpuštěno, že ho zařadili do záložní řady. I ve středu pole by jistě potvrzoval svou výjimečnost. Legendární hráč si kdysi zapěl v hymnické dechovce s názvem „Oei oei oei (dat was me weer een loei)“. Zvětšit video

Záložník: Youri Djorkaeff (Francie) Francouzský ofenzivní záložník či útočník Youri Djorkaeff má titul mistra světa i Evropy, ale šampionem ve zpěvu rozhodně není. V hudební branži vypustil příjmení a pod prostým jménem Youri se jal rapovat píseň “Vivre dans ta lumeére“, kterou francouzští hudební kritici označili za jednu z nejhloupějších, jaká kdy vznikla.

Útočník: John Barnes (Anglie) Angličan John Barnes v osmdesátých a devadesátých letech minulého století nejčastěji kmital na levém křídle v dresech Watfordu a Liverpoolu, v nichž odehrál v souhrnu šestnáct sezon a téměř 550 ligových zápasů. Devětasedmdesátinásobný reprezentant Anglie byl úspěšný i za mikrofonem. Miláčci tribun aneb 13 nejpopulárnějších hráčů Liverpoolu všech dob Jako rapper se podílel na písni „World In Motion“, kterou nahrál s kapelou New Order a byla dlouhých 18 týdnů na špici britského singlového žebříčku. Do první desítky se song dostal i po reedici a remízech v letech 2002 a 2010. Zvětšit video

Útočník: Andy Cole (Anglie) Útočník Andy Cole je nejvíc spojován s angažmá v Manchesteru United, kde strávil šest sezon a pomohl vybojovat pět mistrovských titulů i pohár pro vítěze Ligy mistrů. Na přelomu tisíciletí patřil k nejlepším forvardům na světě, ale jakmile se postavil za mikrofon, jeho lesk poněkud pohasl. V roce 1999 natočil spolu s DJ Pied Piperem singl „Outstanding“, který žádnou díru do hudebního světa neudělal. Zvětšit video