Zpátky ve Fortuna lize. Toto jsou 3 bývalí reprezentanti, kteří se v zimě vrátili domů

Lukáš Mareček (FK Teplice)

Devětadvacetiletý záložník v lize debutoval už v sezoně 2007/08 v dresu Brna. Po třech letech odešel do zahraničí a zahrál si za Anderlecht a Heerenveen. V roce 2013 o něj stála Plzeň, on ale zamířil do Sparty a na Letné získal i titul. Dostal se i do reprezentace, poté ale jeho role začala slábnout a Lukáš Mareček před dvěma lety odešel zpátky do Belgie. Teď už je hráčem Teplic.

Foto: Profimedia.cz