Známý trenér, vyhaslá hvězda i milovaný kanonýr. Podívejte se, kdo působí v B týmu Slavie

Do kádru Slavie se dostal v pouhých 16 letech. Získal cenné zkušenosti a v roce 2008 odešel do nizozemského Heerenveenu. Hrál taky v Maďarsku a poté se vrátil do Edenu. Byl i v Bohemce a několik posledních let působí ve slávistickém B týmu.

Milan Škoda – 38 let

Fanoušci Slavie ho milovali, Milan Škoda byl několik let ústřední postavou a útočníkem číslo jedna. Jeho role ale postupně slábla, a tak v roce 2020 odešel do Turecka. Po návratu domů hrál za Mladou Boleslav a následně se vydal zpátky do Slavie. Ne však do prvního týmu, ale do béčka, za které si účastník EURA 2016 letos připsal devět startů a jeden gól.

