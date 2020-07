Známí hráči bez práce. Toto je 6 českých legionářů, kteří si dosud nenašli nový klub

Čtyřiatřicetiletý Roman Červenka má za sebou čtvrtý rok ve švýcarské lize, kde postupně hrával za Fribourg-Gottéron, Curych a naposledy Rapperswil. V uplynulé sezoně posbíral 41 (14+27) bodů a patřil ke klíčovým postavám týmu. Co však se zkušeným útočníkem, který působil v KHL i NHL bude dál, to se zatím neví.

Dominik Furch

Loni po čtyřech letech opustil KHL a zamířil do Švédska. V Örebru Domink Furch podával velmi dobré výkony a dva zápasy odchytal taky v reprezentaci. Jenže švédský klub přivedl Jhonase Enrotha a třicetiletý gólman si začal hledat nové angažmá. Spekuluje se o jeho návratu do KHL, kde působil v Omsku a Čerepovci. Údajně by měl posílit Minsk.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia