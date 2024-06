Známé firmy. Toto jsou 3 nejlepší střelci uplynulého ročníku turecké Süper Lig

Na konci května se z mistrovského titulu radovali hráči Galatasaraye Istanbul, v jejichž řadách byl také nejlepší kanonýr ligové soutěže. Který borec to byl, kolik nasázel branek, a koho nechal v tabulce střelců za sebou, na to odpovídají následující kapitoly.

Aktuálně sedmadvacetiletý hroťák se upsal na tři roky Sivassporu a v klubu mohou mít z jeho výkonů radost. Manaj nastoupil do 33 ligových utkání, ve kterých nasázel soupeřům 18 branek a na tři další nahrál. Celkově nastřílel více než třetinu všech gólů mužstva a měl velkou zásluhu na tom, že mužstvo, v němž působí i český středopolař Roman Květ, skončilo na sedmém místě tabulky.

Zahrál si v milánském Interu, dokonce byl i v kádru Barcelony, ale dostal šanci pouze v B týmu. Albánský reprezentant Rey Manaj však našel svůj osudový klub až v Turecku, kam zamířil loni v létě jako volný hráč poté, co několik měsíců předtím ukončil angažmá v anglickém Watfordu.

Ve Fenerbahce má podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu, a pokud si v ní povede jako v té nedávno skončené, budou ho v istanbulském klubu zřejmě nosit na ramenou. V 36 zápasech nastřílel 21 branek, k nim si připsal do statistik šest asistencí a byl druhým nejlepším kanonýrem v Süper Lig.

Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, AS Řím, Inter Milán a od loňského léta Fenerbahce Istanbul. Tak vypadá ve stručnosti kariéra bosenského útočníka, kterou čeští fanoušci už léta sledují. Navzdory tomu, že je mu už 38 let, Edin Džeko je stále jedním ze špičkových evropských útočníků a zároveň hvězdou bosenské reprezentace.

1. Mauro Icardi (Galatasaray Istanbul) – 25 branek

Ani vizitka nejlepšího střelce italské Serie A nepomohla v roce 2018 argentinskému kanonýrovi Maurovi Icardimu na mistrovství světa do Ruska. V ligové sezoně 2017/18 zaznamenal 29 přesných tref, ale kvůli velké tlačenici v ofenzívě a údajně i špatnému vztahu s Lionelem Messim na něho místo v kádru Jorgeho Sampaoliho nezbylo.

Nyní je mu 31 let, ale v národním týmu se už šest let neobjevil a jeho reprezentační kariéra je zřejmě uzavřenou záležitostí. Na klubové scéně toho ale pořád může ještě dost dokázat a přidat do sbírky trofejí ještě nějakou další. A že jich už dokázal získat dost. S Paris Saint-Germain se stal dvakrát francouzským šampionem a v jeho dresu vyhrál dalších pět cenných pohárů.

Do Galatasaraye zamířil nejdříve na hostování v září 2022 a loni v létě do Istanbulu přestoupil za deset milionů eur. V aktuální sezoně potvrzoval skvělou střeleckou formu – ve 34 ligových utkáních pokořil pětadvacetkrát gólmany soupeřů a na devět branek nahrál. Dva góly dal v šesti podzimních střetnutích Ligy mistrů, jednou se trefil do sítě Sparty v Evropské lize.

Foto: Profimedia.cz