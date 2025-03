Známá jména ve třetí nejvyšší soutěži. 8 (bývalých) osobností, které působí v České fotbalové lize

Ještě před příchodem do Ďolíčku, kde se stal klubovou legendou, působil v Olomouci a v Jablonci. Dosud nastřádal do statistik 446 prvoligových zápasů, během nichž zaznamenal 25 gólů. V aktuálním ročníku pobyl na hřišti během čtyř utkání, do kterých naskočil jen jednou v základní sestavě, pouhých 129 minut. Ve třetiligovém B týmu „klokanů“ se objevil v osmi střetnutích a do statistik si zapsal jednu asistenci.

Když v létě roku 2023 skončil v Baťově městě, přesunul se zpět na západ Čech. Nikoli ale do Plzně, nýbrž do Domažlic, kde i ve 40 letech patří k oporám mužstva. V současném ročníku odehrál 15 utkání a zaznamenal dvě asistence.

Jakub Mareš (SK Zápy)



Dres pěti českých prvoligových klubů oblékal útočník Jakub Mareš. Nejdelší část kariéry spojil s Teplicemi. (Foto: Profimedia.cz)

Kariéra útočníka Jakuba Mareše byla dlouhá a pestrá. V roce 2007 se podílel na překvapivém stříbru na mistrovství světa hráčů do 20 let a čekalo se, že by jednou mohl být oporou seniorské reprezentace, což se ale nestalo. V národním týmu dospělých se ani jednou neobjevil.

Ligovou dráhu odstartoval v sezoně 2004/05 v Teplicích, krátce se mihl jako hostující hráč v dresu Slovácka a ve Spartě. V roce 2012 zamířil do Mladé Boleslavi a následně do Dukly Praha. V roce 2016 se vydal na první zahraniční angažmá – do Ružomberku, kde pobyl jeden rok a vysloužil si přestup na Tehelné pole. V dresu Belasých strávil sice jen jedinou sezonu, ale byla to jedna z jeho nejpovedenějších v kariéře. Za Slovan odehrál 26 utkání, ve kterých nastřílel 17 branek a pomohl vybojovat vítězství ve slovenském Poháru, načež se přesunul do polského klubu Zaglebie Lubin.

Když po sezoně 2021/22 opouštěl nejvyšší českou soutěž a mířil do čtvrté rakouské ligy, odcházel jako jeden z těch, kdo nastříleli mezi tuzemskou elitou víc než 50 branek. K nim zaznamenal ve 309 zápasech ještě 30 asistencí, ale též slušnou porci žlutých karet. Od sezony 2004/05, kdy se poprvé objevil v dresu Teplic, až do konce ročníku 2021/22, jich viděl devětašedesát.

Od loňského léta obléká dres klubu SK Zápy, kam se přesunul z Ústí nad Labem. V aktuální třetiligové sezoně odehrál 16 utkání, v nichž dal jeden gól a na dalších sedm nahrával spoluhráčům.