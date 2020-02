Změny v Plzni. Toto jsou čtyři hráči, se kterými se v zimě rozloučil trenér Guľa

Dominik Janošek (FK Mladá Boleslav)

Plzni se náramně osvědčil scénář s Pavlem Buchou, kterého poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Tam se bývalý slávistický záložník rozehrál do parádní formy a na jaře by mohl nastupovat v základní sestavě Viktorky. Za tu si na podzim připsal deset startů i jednadvacetiletý Dominik Janošek, ten ale na západě Čech nezůstane a svou kariéru bude rozvíjet na hostování právě v Boleslavi. Ligu si už zahrál taky v Brně a Slovácku.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia