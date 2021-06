Změna v českém týmu na EURU. 3 hráči, kteří v sestavě mohou nahradit Alexe Krále

Antonín Barák

Do utkání se Skotskem nezasáhl, příležitost však možná ještě dostane. Klidně hned v duelu s Chorvatskem, ve kterém by mohl nabídnout ofenzivnější variantu. Pokud trenér Šilhavý ukáže právě na něj, mohl by se více do defenzivy stáhnout Vladimír Darida, jehož místo by Barák zaujal. Jeho herní myšlení a ofenzivní schopnosti by na Chorvatsko mohly platit.

Foto: Profimedia.cz