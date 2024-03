Zlín už je zase in. Podívejte se, kteří cizinci v zimě přišli do Baťova města

Pokračování 5 / 5

Přišel i Gonzáles

Už v průběhu října přišel do Zlína taky španělský fotbalista Pablo González. Ten prošel mládeží Atlética Madrid a Villarrealu, ligu už dříve hrál za Duklu nebo Olomouc. Před příchodem do Baťova města působil v izraelském Hapoelu Tel Aviv. Do tří zápasů třicetiletý záložník zasáhl už na podzim, další starty přidal na jaře.

Foto: JAN SALAČ / MAFRA / Profimedia