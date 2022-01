Zlí muži Fortuna ligy. Toto je 6 fotbalistů, kteří na podzim spáchali nejvíc faulů

Pět ligových fotbalistů v aktuálním ročníku vyfasovalo sedm čí více žlutých karet. Víte ale, kteří hráči spáchali alespoň 35 faulů? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

6. Imad Rondič (Slovan Liberec) – 35 faulů V lednu roku 2018 přišel do Slavie ze Sarajeva mladý a talentovaný útočník Imad Rondič. V Edenu si však cestu do prvního týmu nevybojoval. Hrál v rezervním týmu, hostoval v žižkovské Viktorii a předloni v lednu zamířil do Liberce, kde se stal nepostradatelnou součástí mužstva. Momentálně dvaadvacetiletý dlouhán z Bosny a Hercegoviny už stihl v dresu Slovanu odehrát 64 zápasů, ve kterých nastřílel osm gólů, z toho dva v podzimní části aktuálního ročníku. Do jeho herního rejstříku však patří také fauly. Na podzim viděl tři žluté karty a rozhodčí mu odpískali 35 faulů. Foto: Profimedia.cz

3. – 5. Jan Mejdr (FC Hradec Králové) – 36 faulů Obránce Jan Mejdr je odchovancem Sparty, z Letné ale odešel v roce 2015 na hostování do Dukly Praha a o rok později zamířil do Sokolova. Předloni v zimě se stal hráčem Hradce Králové a nyní kope v šestadvaceti letech premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži. A je v ní hodně vidět. Patří totiž k nejvíce faulujícím hráčům. Na podzim odehrál 18 utkání, zaznamenal tři asistence a šestatřicetkrát poslal soupeře nedovoleným zákrokem k zemi. Čtyřikrát viděl žlutou kartu. Foto: Profimedia.cz

3. – 5. Lukáš Bartošák (MFK Karviná) – 36 faulů Liberec, Zlín, Karviná – to jsou štace na ligové cestě záložníka Lukáše Bartošáka. S fotbalem začínal v Brumově, kousek od slovenských hranic, přes hostování v Hlučíně se dostal poprvé do Karviné a následně hájil tři roky barvy Viktorie Žižkov. První ligu však premiérově okusil až v sezoně 2015/16 v Liberci. Nejpovedenější roky však strávil ve Zlíně, odkud se dokonce dostal na jeden zápas do reprezentačního celku. Od ročníku 2020/21 bojuje v dresu Karviné, a že je to v jeho případě boj tvrdý, o tom vypovídá počet faulů, které si během podzimu zapsal do statistik. Bylo jich šestatřicet. K nim ale přidal také jednu branku a tři asistence, ovšem též čtyři žluté karty. Foto: Profimedia.cz

3. – 5. Ladislav Almási (Baník Ostrava) – 36 faulů Když loni v létě získal Baník přibližně za 12 milionů korun z Ružomberku dvaadvacetiletého slovenského útočníka Ladislava Almásiho, v ostravském klubu zřejmě ani nečekali, jaký dopad na tým bude angažování urostlého hroťáka mít. Neúnavný ostřelovač soupeřových brankářů na ně v 18 zápasech vyslal 36 střel, z nichž osm skončilo v síti. K nim přidal dvě gólové asistence a pětkrát se radoval z ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Téměř dvoumetrový hromotluk však vzhledem ke svým fyzickým dispozicím dokáže hrát pěkně tvrdě. Na podzim viděl tři žluté a jednu červenou kartu. Sudí mu odpískali 26 nedovolených zákroků. Foto: Profimedia.cz

2. Daniel Vašulín (FC Hradec Králové) – 38 faulů Téměř dvoumetrový forvard Daniel Vašulín patří mezi nejpilnější střelce podzimní části soutěže. Na branky soupeřů vyslal 42 balonů, což ho v tomto ohledu řadí na šesté místo mezi všemi hráči. O tom, že se dokáže trefit, svědčí i to, že z deseti střel, které mířily mezi tyče, tři skončily gólem. Na to, že v nejvyšší soutěži hraje první sezonu, je v v ní jaksepatří vidět, a to nejen díky ofenzivním schopnostem, ale i kvůli disciplinárním prohřeškům. Čtyřikrát viděl žlutou kartu a protivníky poslal osmatřicetkrát nedovoleně na trávník. Foto: Profimedia.cz