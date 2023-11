Zlí muži Fortuna ligy. 5 fotbalistů, kteří v aktuální sezoně spáchali nejvíc faulů

5. Muhamed Tijani (Slavia Praha) – 25 faulů

Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. Až v minulé sezoně se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za třiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla špatná investice. V pražském klubu Tijani odehrál na podzim 14 utkání, dal dva góly, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu odpískali 25 nedovolených zákroků a třikrát viděl žlutou kartu.