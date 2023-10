Zlí hoši z Plzně. Připomeňte si 5 největších „potížistů“, kteří prošli kabinou Viktorky

David Bystroň

Byl to první vážný skandál, který otřásl plzeňskou kabinou. David Bystroň, jenž hrál v životní formě, přišel do Viktorky z Ostravy a rychle se stal pilířem zadních řad. Jenže po zápase Ligy mistrů s BATE Borisovem mu zjistili v těle metamfetamin a Bystroň byl kvůli pervitinové aféře několik měsíců bez fotbalu. V roce 2014 se vrátil na scénu a podepsal smlouvu s Olomoucí. S hanáckým celkem postoupil v sezoně 2014/15 do nejvyšší soutěže, pak se ale zranil a ve 32 letech ukončil profesionální kariéru. S fotbalem však neskončil. Přestěhoval se do Švýcarska, kde hrál v nižších ligách za kluby FC Linth 04 a US Schulein Ilanz. 19. května 2017 si vzal život a oběsil se.