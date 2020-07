Zlatý poklad Tomáš Souček. Havlíčkův Brod za něj dostane od Slavie desítky milionů korun

Tomáš Souček, který kromě Slavie hrával taky za Žižkov a Liberec, je odchovancem Havlíčkova Brodu. V klubu jsou na něj náležitě pyšní a taky díky němu vydělají tučný balík peněz.

Písemná smlouva, kterou poslal Blesku slávistický boss Jaroslav Tvrdík, totiž hovoří jasně. „Pokud hráč přestoupí do jakéhokoliv klubu, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí, bude klubem SK Slavia Praha – fotbal a.s. klubu FC Slovan Havlíčkův Brod doplacena částka ve výši 10 % z přestupní částky na základě vystaveného daňového dokladu (faktury),“ stojí v ní. „10 % z přestupové částky,“ potvrdil Tvrdík v SMS zprávě.

Souček přitom přestupuje do West Hamu, v jehož barvách dal tři góly a pomohl mu k záchraně v Premier League, za 540 milionů korun (z toho je 110 milionů korun za hostování a 430 milionů za přestup).

V Havlíčkově Brodě si tak mohou mnout ruce. „Roční rozpočet klubu činí čtyři a půl milionu,“ uvedl pro Blesk předseda klubu Pavel Mazánek. Díky Součkovi tak mají na několik let vystaráno.

Foto: Profimedia.cz