Zlatý kapitán i přestupový rekordman. Připomeňte si, co všechno dokázal během kariéry Štěpán Vachoušek

Letos uplynuly už čtyři roky od chvíle, co Štěpán Vachoušek ukončil fotbalovou kariéru a vydal se do sportovního důchodu. Jistě v něm má na co vzpomínat.