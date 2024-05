Zlato z Prahy a teď další výzva. 3 čeští hokejisté, kteří se mohou prosadit v NHL

Češi na šampionátu váleli a někteří z nich si řekli o pozornost z nejlepší ligy světa. Kdo by mohl brzy okusit NHL? Podívejte se.

Český tým měl na mistrovství světa v Praze v kádru několik borců z NHL. V průběhu turnaje do Prahy dorazili taky Martin Nečas, David Pastrňák a Pavel Zacha. Řada hráčů ale byla v týmu i z evropských soutěží, včetně extraligy.

Je mu 21 let, v české sestavě byl nejmladším článkem, této výzvy se ale nezalekl. Naopak, David Špaček dostal místo v přesilovce a na šampionátu si připsal pět asistencí. V roce 2022 jej draftovala Minnesota, letos odehrál svou první sezonu v AHL, kde v 61 zápasech posbíral 12 bodů. Loni podepsal s Wild tříletý nováčkovský kontrakt, takže další krok? NHL!

David Tomášek

V základní části švédské ligy se stal nejlepším střelcem celé soutěže, jenže v play-off jeho Färjestad rychle dohrál. Osmadvacetiletý forvard, který dříve hrával za Spartu nebo Pardubice, tak vyrazil na svůj druhý šampionát a turnaj mu vyšel na jedničku. Začínal v elitních lajnách, po příjezdu posil z NHL sice musel níž, pořád ale dřel pro tým. „Jestli se vrátím do Färjestadu? To teď nevím. Nejsem si jistý. Jsem kontaktu s některými kluby, ale na to je nyní čas,“ prozradil pro list Expressen.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia