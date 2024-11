Zlato, stříbro a dál? 9 fotbalových šampionátů hráčů do 21 let, na kterých hrála česká lvíčata

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let - „malé“ Euro - se příští rok uskuteční na Slovensku a chybět na něm (snad) nebudou ani čeští fotbalisté. K tomu ale musí tento měsíc vyhrát souboj play-off s Belgií. Pokud by postoupili, byla by to už jejich desátá účast na kontinentálním šampionátu této věkové kategorie.