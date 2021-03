Zlato, k němuž se nezná, a další fakta, která asi (ne)víte o Martinu Ručinském

Martin Ručinský patřil k nejlepším českým hráčům posledních let. Byl u zlatých časů tuzemského hokeje a výrazně se zapsal do dějin tohoto krásného sportu. Na jeho dlouhou a úspěšnou kariéru se dá vzpomínat jen s respektem. Nejdůležitější fakta (a některá vás určitě překvapí), která připomínají jeho hokejovou cestu, najdete v následujících třech kapitolách – reprezentace, extraliga a NHL. Tak s chutí do toho…

Reprezentace Premiéru v národním týmu si Martin Ručinský odbyl na Švédských hokejových hrách proti domácímu souboru Tre Kronor. To se psal rok 1991. Reprezentační derniéru absolvoval 7. února 2015, v O2 Areně předvedl parádní výkon v zápase s Ruskem. To mu bylo 44 let! V roce 1991 reprezentoval Československo na mistrovství světa juniorů. Domů dovezl bronz. V sedmi zápasech dal devět branek a připsal si pět asistencí. Hrál na pěti světových šampionátech (1994, 1999, 2001, 2004 a 2005). Třikrát získal zlato (1999, 2001 a 2005). Celkově zaznamenal 14 branek a 21 asistencí. Nejproduktivnější byl na turnaji v roce 1999, na kterém dal čtyři góly a přidal šest nahrávek. 8 turnajů, na kterých hráli Jágr i Ručinský. Třikrát z toho byla medaile V letech 1996 a 2004 se účastnil Světového poháru. V roce 1991 hrál i na Kanadském poháru, na kterém se Československo umístilo šesté. Celkově nastoupil k 11 zápasům, dal v nich jeden gól a přidal tři nahrávky. Třikrát startoval na olympijských hrách. Z Nagana, kde dal tři góly (dva proti Kazachstánu a jeden ve čtvrtfinále s USA) a připsal si stejný počet nahrávek, si přivezl zlato. V Salt Lake City byl součástí neúspěšného týmu, o čtyři roky později v Turíně gólem a třemi nahrávkami pomohl k bronzu. Ve čtvrtfinále načal první brankou rozjeté Slováky. Foto: Profimedia.cz

Extraliga Čtrnáct. V tolika ročnících se Martin Ručinský objevil v české, respektive československé, nejvyšší soutěži. V lize debutoval v sezoně 1988/89 v dresu Litvínova, v jehož barvách působil i na sklonku kariéry. Po návratu z NHL (2008) hrál dva a půl roku za Spartu. Do hokejového důchodu odešel jako hrdina. Prolomil zlomit 56 let dlouhé litvínovské čekání a dovedl Vervu k titulu. Jak říká, pro něj k premiérovému. Tak úplně to ale není pravda. Doma má ještě medaili z roku 1996, ve kterém na domácí scéně vládl Vsetín. Ručinský za tehdejší Petru odehrál jeden zápas, ve kterém dal gól a přidal jednu nahrávku. K titulu se ale nemá. „Nikdy jsem se k němu nehlásil a ani nebudu. To by byla slušná ostuda, kdybych si titul přivlastňoval. Tehdy mi tu medaili předali, doma ji někde mám, ale tím to končí,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport. Jak si na juniorských šampionátech vedli Jágr, Hašek, Vokoun a další? Abychom byli kompletní, Ručinský získal i bronz, který vybojoval po návratu z NHL, v sezoně 2008/09 se Spartou. Odměnou za povedený poslední rok v jeho kariéře, mu bylo ocenění Hokejista sezony 2014/15. Ve 44 letech se jím nikdo jiný nestal. Foto: Profimedia.cz