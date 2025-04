Zlatí hoši z Prahy. 3 loňští šampioni, kteří jsou v současném kádru reprezentace

Soupiska národního týmu se bude v příštích dnech hodně měnit. Kdo ze současného kádru vydrží až do konečné nominace? Bude to pořádný boj. Každopádně, ve výběru kouče Radima Rulíka už teď figurují tři loňští šampioni, kteří mají velkou šanci, že se do závěrečného týmu probojují znovu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.