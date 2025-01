Zlatí hoši z Balkánu. 8 nejlepších fotbalistů z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy

Část 1 / 9



Bosna a Hercegovina byla v roce 2014 jediným nováčkem na mistrovství světa v Brazílii. Edin Džeko a spol. ale rozhodně nevypadali jako amatéři a při neúčasti českých fotbalistů byli týmem, který byl u nás docela hodně sledovaný. Zástupci Bosny a Hercegoviny se totiž dost výrazně dokázali prosadit i v tuzemské lize. Vybrali jsme osm nejlepších hráčů z této balkánské země, kteří působili nebo působí v české soutěži. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Imad Rondič V lednu roku 2018 přišel do Slavie ze Sarajeva mladý a talentovaný útočník Imad Rondič. V Edenu si však cestu do prvního týmu nevybojoval. Hrál v rezervním celku, hostoval v žižkovské Viktorii a v lednu 2020 zamířil do Liberce, kde se stal nepostradatelnou součástí mužstva. Než předloni v létě dlouhán z Bosny a Hercegoviny odešel jako volný hráč do polského Widzewu Lodž, stihl v dresu Slovanu odehrát 103 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 14 gólů a k nim přidal osm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Benjamin Čolič Od sezony 2017/18 se česká nejvyšší soutěž šest let neobešla bez obránce Benjamina Čoliče. Dva ročníky strávil v dresu Karviné a odkroutil čtyři léta na jihu Čech. V Českých Budějovicích, stejně jako dříve ve Slezsku, patřil k oporám týmu a pilířům sestavy. Než po sezoně 2022/23 z klubu odešel, nastřádal v české lize 148 startů, během kterých nastřílel 14 gólů a k nim zařídil 17 finálních nahrávek. Pětinásobný šampion Bosny Hercegoviny se Sarajevem a Mostarem a dvojnásobný vítěz tamního poháru nyní působí v rodné zemi a hájí barvy celku Romanija Pale. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Muris Mešanovič Po (možná nedostižném) Aidinu Mahmutoviči je Muris Mešanovič druhým nejlepším střelcem z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy. Ve 155 zápasech dokázal osmačtyřicetkrát skórovat. Šikovný útočník se objevil v tuzemské nejvyšší soutěži v sezoně 2012/13, kdy v dresu Jihlavy odehrál 12 utkání. Na Vysočině si Mešanovič udělal slušné jméno, a tak po něm uprostřed ročníku 2015/16 sáhla pražská Slavia, s níž pak dokázal dvakrát vybojovat mistrovský titul a dvakrát se radoval z vítězství v Poháru. Kariéru v Edenu mu však zkomplikovalo vážné zranění kolena, kvůli němuž celý rok chyběl v sestavě sešívaných. Protože si po návratu na trávník nedovedl vybojovat stálé místo v základní sestavě nabitého týmu, odešel v únoru roku 2019 do Mladé Boleslavi. V létě roku 2021 z klubu odešel do Polska, odkud se ale loni v létě vrátil zpět na české trávníky a posílil ligového nováčka Duklu Praha. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Admir Ljevakovič Admir Ljevakovič hájil barvy Teplic od sezony 2007/08. Za tu dobu vyrostl v ligovou osobnost a stal se jedním z nejlepších zahraničních fotbalistů působících u nás. Defenzivní záložník odehrál na severu Čech 306 ligových duelů, ve kterých dal 14 branek a posbíral neuvěřitelných 106 žlutých karet. Nejvíc jich během sezony viděl rovný tucet, a to v ročnících 2012/13, 2014/15 a.2015/16. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Haris Harba Haris Harba se na ligových trávnících objevil v sezoně 2012/13. Nastupoval za Hradec Králové, zasáhl do 27 duelů, ve kterých dal ale jen dva góly a nedokázal zabránit sestupu Votroků. V další sezoně už to ale byla úplně jiná písnička. Místo působení ve Fotbalové národní lize odešel do Jihlavy a rázem se stal jednou z největších hvězd soutěže. S 13 trefami patřil v ročníku 2013/14 mezi nejlepší střelce a dokonce se začalo spekulovat o jeho nominaci na světový šampionát v roce 2014. V Brazílii ale chyběl. Další sezona už mu tak skvěle nevyšla, dal jen čtyři góly, nicméně byl platným hráčem jihlavského kádru. Na začátku ročníku 2016/17 zamířil na hostování do Zlína, kde se stal okamžitě nesmírně platným hráčem. Po podzimní části, kdy mu vypršela smlouva, se však rozhodl českou soutěž opustit a zamířil do Jižní Koreje. V sezoně 2018/19 se do tuzemské ligy vrátil a stihl odehrát čtyři utkání v dresu Slovácka. Celkem má na kontě 101 utkání a 25 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Jasmin Ščuk Defenzivní záložník Jasmin Ščuk působil v české soutěži od roku 2011 do roku 2017. Dělal postupné výkonnostní krůčky, až se stal v sezoně 2013/14 oporou Mladé Boleslavi. Ač hrál na postu defenzivního záložníka, dal tehdy 12 branek. Ščuk se výraznou měrou podílel na postupu Mladé Boleslavi do Evropské ligy a tajně doufal, že si výkony řekne o nominaci na mistrovství světa v Brazílii, jíž se ale nedočkal. Přesto dál podával výborné výkony. V roce 2016 zamířil do pražské Slavie, ale v Edenu už se mu tolik nedařilo. Z české ligy se vytratil v roce 2017 s bilancí 146 odehraných střetnutí a 27 nastřílených branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Aidin Mahmutovič Útočník Aidin Mahmutovič se v České republice objevil v roce 2007 v Ústí nad Labem. O rok později už byl v Teplicích a od té doby nastřílel ve více než dvou stech duelech v české nejvyšší soutěži 70 branek. Nikdo z jeho krajanů jich nedal víc. Od ledna roku 2015 je však nesázel v teplickém dresu, nýbrž v barvách plzeňské Viktorie, a posléze i v Olomouci a Příbrami, kde v roce 2016 jeho česká mise skončila. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Edin Džeko Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburg, Manchester City, AS Řím, Inter Milán a Fenerbahce Istanbul. To je kariéra bosenského útočníka, kterou čeští fanoušci už léta sledují. Edin Džeko je stále jedním ze špičkových evropských útočníků a zároveň hvězdou bosenské reprezentace. Do české ligy nakoukl v dresu Teplic v sezoně 2005/06 a za rok a půl v 43 duelech nastřílel 16 branek. Dodnes umí česky a na angažmá na Stínadlech rád vzpomíná. Foto: Profimedia.cz