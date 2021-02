Zlatí hoši z Balkánu. 6 nejlepších hráčů z Bosny a Hercegoviny v historii české ligy

Na Vysočině si Mešanovič udělal slušné jméno a tak po něm uprostřed ročníku 2015/16 sáhla pražská Slavia, s níž pak dokázal dvakrát vybojovat mistrovský titul a dvakrát se radoval z vítězství v Poháru. Kariéru v Edenu mu však zkomplikovalo vážné zranění kolena, kvůli němuž celý rok chyběl v sestavě sešívaných. Protože si po návratu na trávník nedovedl vybojovat stálé místo v základní sestavě nabitého týmu, odešel v únoru roku 2019 do Mladé Boleslavi, odkud je nyní na hostování v tureckém Denizlisporu.

Defenzivní záložník odehrál v Teplicích už 298 ligových duelů, ve kterých dal 14 branek a posbíral neuvěřitelných 104 žlutých karet. Nejvíc jich během sezony viděl rovný tucet, a to v ročnících 2012/13, 2014/15 a.2015/16.

Admir Ljevakovič oslaví v srpnu už 37. narozeniny. To už ale zřejmě nebude hráčem Teplic. Barvy severočeského týmu hájí od sezony 2007/08. Za tu dobu vyrostl v ligovou osobnost a stal se jedním z nejlepších zahraničních fotbalistů působících u nás.

Haris Harba

Haris Harba se na ligových trávnících objevil v sezoně 2012/13. Nastupoval za Hradec Králové, zasáhl do 27 duelů, ve kterých dal ale jen dva góly a nedokázal zabránit sestupu Votroků. V další sezoně už to ale byla úplně jiná písnička.

Místo působení ve Fotbalové národní lize odešel do Jihlavy a rázem se stal jednou z největších hvězd soutěže. S 13 trefami patřil v ročníku 2013/14 mezi nejlepší střelce a dokonce se začalo spekulovat o jeho nominaci na světový šampionát. V Brazílii ale chyběl.

Další sezona už mu tak skvěle nevyšla, dal jen čtyři góly, nicméně byl platným hráčem jihlavského kádru. Na začátku ročníku 2016/17 zamířil na hostování do Zlína, kde se stal okamžitě nesmírně platným hráčem. Po podzimní části, kdy mu vypršela smlouva, se však rozhodl českou soutěž opustit a zamířil do Jižní Koreje. V sezoně 2018/19 se do tuzemské ligy vrátil a stihl odehrát čtyři utkání v dresu Slovácka. Celkem má na kontě 101 utkání a 25 branek.

