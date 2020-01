Zlatem vyvážení obránci. Toto je 10 nejlépe placených beků v aktuální sezoně NHL

O tom, že Ryan McDonagh patří k nejlepším obráncům v NHL, pochyboval ještě před pár lety málokdo. I proto mu v roce 2018, jen pár měsíců poté, kdy byl tehdejší kapitán New Yorku Rangers vytrejdován na Floridu, nabídla Tampa Bay lukrativní sedmiletou smlouvu. Od té doby však šly výkony třicetiletého Američana poněkud dolů. V průměru tráví v každém zápase na ledě jen necelých 21 minut, což je nejméně ze všech zadáků v tomto výběru. V Tampě má kontrakt do roku 2026 a v aktuální sezoně mu díky němu přistane na účtu 8,4 milionu dolarů.

Američan Nate Schmidt patří sice mezi nejlépe placené beky v NHL, ale v mnoha ohledech jako by do tohoto výběru ani nepatřil. Nikdy nebyl draftován, v životě neodehrál jediný zápas za reprezentační tým ani v mládežnických kategoriích. Do elitní zámořské ligy se propracoval z univerzitní soutěže NCAA, v níž hrával v dresu Minnesoty. V roce 2013 si ho všimli skauti Washingtonu a Schmidt podepsal nováčkovský kontrakt s Capitals, který později prodloužil o rok a posléze o další dvě sezony.

Ryan Suter je jedním z nejchytřejších obránců v NHL. Je to hráč, který se asi nejvíc podobá Nicklasi Lidströmovi. Stráví na ledě téměř 25 minut v každém zápase, což z něho dělá sedmého nejvytíženějšího hráče v současné sezoně NHL a jasně to ilustruje jeho důležitost pro tým Minnesoty.

5. – 6. P.K. Subban (New Jersey Devils)

Plat v sezoně 2019/20: 10 milionů dolarů

Bilance v aktuální sezoně: 49 zápasů – 11 bodů (6+5)

Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal o šest let později vítězem Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy a dostal se do All-Star týmu NHL. Dlouhodobě patřil k nejproduktivnějším bekům v soutěži, ale v Nashvillu, kde působil od roku 2016, zřejmě vycítili, že i když je mu teprve 30 let, dosáhl zenitu výkonnosti. A tak se ho v létě zbavili a vytrejdovali ho do New Jersey, kde jsou z něho teď zřejmě dost nešťastní. Pobírá totiž královský plat s průměrným ročním plněním devět milionů dolarů (v aktuální sezoně je to rovných deset milionů), ale je jen stínem hráče, jímž kdysi býval.

Foto: Profimedia.cz