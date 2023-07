Zlatem vyvážení obránci. 6 nejlépe placených beků v nadcházející sezoně NHL

V následujících kapitolách najdete šest zadáků, kteří si v nadcházející sezoně vydělají v nejslavnější zámořské soutěži nejvíc peněz. Nejde o průměrné roční platy na základě dlouhodobých smluv, které se počítají do platového stropu mužstva, ale o reálný výdělek, který kontrakt hráčům zaručuje v sezoně 2023/24.

6. Erik Karlsson (San Jose Sharks) Plat v sezoně 2023/24: 11,5 milionu dolarů

Bilance v minulé sezoně: 82 zápasů – 101 bodů (25+76) Obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 149 kanadských bodů. Jen jeden švédský bek měl v minulosti tak famózní nástup do soutěže – Nicklas Lidström. Víc asi není třeba dodávat. Pracháči. 5 evropských hráčů z NHL, kteří si v sezoně 2022/23 vydělali nejvíc peněz Karlsson patří dlouhodobě mezi nejproduktivnější beky soutěže. Třikrát už získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL. Experti tvrdí, že je jedním z nejúžasnějších ofenzivních obránců v lize a čísla jim dávají za pravdu. Před ročníkem 2018/19 se po devíti letech, z nichž čtyři poslední zastával funkci kapitána, rozloučil s Ottawou a zamířil do San Jose, v jehož dresu odehrál už pět sezon. A i když to z pohledu Sharks nebyl povedený ročník, po individuální stránce si jej Karlsson zapíše do životopisu zlatým písmem. Poprvé v kariéře totiž překonal stobodovou hranici (25+76). Že to dokázal ve věku 32 let je prostě fantastické. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Adam Fox (New York Rangers) Plat v sezoně 2023/24: 12 milionů dolarů

Bilance v minulé sezoně: 82 zápasů – 72 bodů (12+60) Z nenápadné hvězdičky vyrostla nápadná hvězda NHL. Tak by se dal charakterizovat příběh Adama Foxe. Americký obránce byl v roce 2016 draftován Calgary až z 66. místa ve třetím kole, ale Flames mu nikdy nedali šanci zahrát si v NHL. Mistr světa z juniorského šampionátu měl však štěstí. V roce 2018 koupila jeho hráčská práva Carolina a o rok později to samé udělali New York Rangers. V Madison Square Garden dostal Fox šanci, kterou dokázal využít. Prospal, Frolík a spol. 6 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili 17. února Ve své nováčkovské sezoně zaznamenal 42 bodů (8+34) v 70 zápasech a od té doby je jasnou defenzivní jedničkou mužstva. Předloni vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího zadáka NHL a letos byl mezi finalisty v této kategorii. Rangers si talentovaného borce smluvně pojistili až do roku 2029. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) Plat v sezoně 2023/24: 12 milionů dolarů

Bilance v minulé sezoně: 13 zápasů – 8 bodů (3+5) Zach Werenski je produktem americké národní hokejové akademie, takže si prošel reprezentačními výběry do 17, 18 a 20 let. Ze šampionátu sedmnáctek má doma zlato a k němu má bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Je to typ moderního beka, který umí hrát poctivě dozadu, ale jakmile je to možné, vyráží podporovat ofenzívu. Protože je skvělým bruslařem, umí pokrýt velkou část ledu. Kromě toho má potřebnou sílu a stabilitu, takže v soubojích u mantinelů mu může jen málokdo konkurovat. Slušňáci a gentlemani. 10 obránců, kteří od sezony 2015/16 nasbírali v NHL nejméně trestných minut Na ledě působí klidně a vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže se rychle zorientovat v každé situaci. Díky výjimečné předvídavosti a hokejové inteligenci je vždycky o krok napřed před svými protivníky. Patří mezi absolutně nejlepší ofenzivní beky na světě. Díky fyzickým dispozicím se nebojí hrát důrazně ve vlastním obranném pásmu, čistí prostor před gólmanem a je důrazný v rozích hřiště. Když se nechá útočník nachytat s hlavou dole, může očekávat tvrdý hit. Na minulou sezonu však nebude vzpomínat v dobrém. Odehrál v ní pouze 13 utkání a pak si vážně poranil rameno. Do konce ročníku už se na ledě neobjevil a pro mužstvo byla jeho absence obrovskou ztrátou. Werenski podepsal s Columbusem v roce 2021 nový šestiletý kontrakt a v nadcházející sezoně by díky němu měl inkasovat rovných 12 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

3. Alex Pietrangelo (Vegas Golden Knights) Plat v sezoně 2023/24: 12,3 milionu dolarů

Bilance v minulé sezoně: 73 zápasů – 54 bodů (11+43) Ve svých prvních dvou sezonách v NHL nashromáždil obránce Alex Pietrangelo 94 kanadských bodů. St. Louis si urostlého borce vybrali jako čtvrtého v draftu v roce 2008 zejména kvůli jeho fyzickým parametrům. K nim postupně přidával i zkušenosti, kterých má dnes - ve třiatřiceti letech - na rozdávání. Konzistentní stálice. 11 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 10 sezon V sezoně 2018/19 poprvé v kariéře zvedl nad hlavu Stanley Cup, k němuž dovedl mužstvo jako kapitán. V roce 2020 však Bluesmany opustil a zamířil do las Vegas, kde se v minulém ročníku radoval ze Stanley Cupu znovu. Je to vynikající bruslař s dobrou střelou a citem pro přihrávku. Nyní je v nejlepším hokejovém věku, takže plat ve výši 12,3 milionu dolarů, který mu zajišťuje plnění smlouvy v nadcházející sezoně, je asi ideálním ohodnocením jeho schopností. Foto: Profimedia.cz

2. Seth Jones (Chicago Blackhawks) Plat v sezoně 2023/24: 12,5 milionu dolarů

Bilance v minulé sezoně: 72 zápasů – 37 bodů (12+25) Obránce Seth Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let, zlatý šampion z juniorského mistrovství a bronzový medailista z mistrovství světa seniorů v roce 2010 zatím rozdělil kariéru mezi Nashville, Columbus a Chicago, kde podepsal v roce 2021 lukrativní osmiletý kontrakt, jenž mu v každém ročníku přinese průměrně devět a půl milionu dolarů - v tom následujícím to však bude dvanáct a půl milionu. Nyní se ukazuje, že tento krok byl pro klub možná obrovskou chybou, a to nikoli proto, že by byl Jones špatný hráč, ale smlouva jej výrazně přeceňuje, natož v klubu, který patří k nejhorším v NHL a rozhodl se jít cestou přestavby kádru. Foto: Profimedia.cz