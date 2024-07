Zlatan (stále) vládne Malmö. Hotel Clarion nabízí prezidentské apartmá, které nese jeho jméno

Dvaačtyřicetiletý švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovič se z Malmö vydal do světa v roce 2001, kdy zamířil do Ajaxu Amsterdam, odkud se přes Juventus, Inter Milán, Barcelonu a AC Milán dostal až do Paris Saint-Germain. Ani tam ale nezakotvil navěky, dva roky patřil Manchesteru United, pak si vydělával na kaviár v Los Angeles Galaxy a na závěr kariéry se vrátil sázet góly opět v dresu milánského velkoklubu, kde působí i po odchodu do hráčského důchodu.

V Malmö ale na svého světoběžníka stále myslí. Jeden z místních hotelů po něm dokonce pojmenoval prezidentské apartmá o rozloze sto metrů čtverečních.

„V Malmö je jen jeden prezident a tím je Zlatan Ibrahimovič. Dostali jsme jeho souhlas a samozřejmě doufáme, že i Zlatan bude jednou naším hostem," prohlásila před pár lety manažerka hotelu Lotta Pieplowá pro švédský tisk Sydsvenska. Apartmá je vyzdobeno Zlatanovými portréty a je z něj výhled na přístav.

Foto: Profimedia.cz