Zlatan Ibrahimovič: Pak jsem šel znovu doleva a on šel na párek v rohlíku

V průběhu posledních let snad neuplynul týden, kdy by se ve světovém sportovním tisku neobjevil nějaký peprný, nekorektní či přihlouplý výrok Zlatana Ibrahimoviče. A ještě než devětatřicetiletý Švéd s bosensko-chorvatskými kořeny zavře dveře za profesionální kariérou, jistě od něho nějakou památnou větu uslyšíme. Ty nejskvostnější repliky, které dosud vypustil z úst, opravdu stojí za to. Tady jsou:

„Když mi bylo sedmnáct let, Arsene Wenger mě požádal, abych přiletěl na zkoušku do Arsenalu. Odmítl jsem to. Zlatan nechodí na konkurzy.“

(okomentoval zájem kouče Arsenalu v roce 2001)

„Když jsem hrál v Ajaxu, můj spoluhráč Mido chtěl, aby ho klub pustil hrát do anglické Premier League. Nebyl to zrovna diplomat. Byl dokonce horší než já. Po utkání s Eindhovenem, které strávil na lavičce, přišel do šatny a začal na nás řvát, že jsme „zasraní ču..ci“. Řekl jsem mu, že jestli je tu někdo „ču..k“, tak je to on. Okamžitě po mně hodil nůžky, které mi prosvištěly kolem hlavy a udělaly pěknou rýhu do betonové zdi za mnou. Šel jsem k němu a jednu jsem mu vrazil, ale o deset minut později už jsme se objímali.“

(během hysterického výlevu egyptského reprezentanta Mida přišel Zlatan málem o oko)

„Nejdřív jsem šel doleva a on šel také doleva. Pak jsem šel doprava a on udělal to samé. Pak jsem šel znovu doleva a on šel na párek v rohlíku.“

(o souboji s obráncem Liverpoolu Stéphanem Henchozem)

„José Mourinho je velká hvězda a je naprosto v pohodě. Když se poprvé setkal s mojí manželkou, pošeptal jí: „Heleno, máte jen jediný úkol – krmte Zlatana, nechávejte ho dlouho spát a dělejte ho šťastným. Ten chlapík si říká, co chce. Líbí se mi.“

(Zlatan se nikdy netajil obdivem k portugalskému kouči, který ho vedl v Interu Milán a nyní ho koučuje v Manchesteru United)

„Pak začal Guardiola filozofovat. Sotva jsem ho poslouchal. A proč bych taky měl? Byly to jen kecy o krvi, potu a slzách. Prostě nesmysly.“

(Zlatan se netajil antipatiemi k trenérovi Pepu Guardiolovi během angažmá v Barceloně)

„Hráči Barcelony měli zakázáno jezdit na tréninky svými sporťáky. Přišlo mi to směšné. Tak jsem na trénink před zápasem s Almerií přijel vozem Ferrari Enzo. Byl z toho pořádný poprask.“

(Zlatan nikdy nebyl fanouškem zákazů a příkazů)

„Přijď ke mně domů se svou sestrou a já ti ukážu, kdo je buzerant.“

(odpověď reportérovi, který se ho ptal na fotografii, na níž se Zlatan objímal se spoluhráčem Piquém)

„Nic. Už má Zlatana.“

(odpověď na otázku, co koupil své ženě k narozeninám)

„Když během tréninku dostal míč, rozběhl jsem se a vyskočil kopačkami proti němu. Ale on mě uviděl a uskočil. Když jsme se oba zřítili na trávník, moje první myšlenka byla – „kurva, já jsem ho minul!“ Pak jsem vstal a odcházel pryč, ale ucítil jsem ránu do ramene. To nebyl dobrý nápad. Otočil jsem se a dal jsem mu hlavičku. Začali jsme se rvát na kusy. Bylo to brutální. Váleli jsme se po zemi a mlátili se pěstmi. Byli jsme šíleně zuřiví – bylo to jako boj na život a na smrt. Potom - to byla ta nejpodivnější věc - se Onyewu se slzami v očích začal modlit k Bohu a dělal znamení kříže. Bral jsem to jako provokaci a ještě víc mě to rozlítilo, ale spoluhráči mě chytili a zastavili, než jsem stačil udělat něco hrozného. Celou dobu jsem cítil, že mě strašně bolí hrudník, tak jsem šel k doktorovi a ten zjistil, že mám po boji zlomené žebro. Nebylo to poprvé, co jsem měl spor se svým týmovým kolegou.“

(Zlatan se na tréninku AC Milán porval s americkým spoluhráčem Oguchim Onyewuem)

„Jedno je jisté – mistrovství světa beze mě není nic, na co by se dalo dívat.“

(poté, co Švédsko vypadlo v play-off o účast na světovém šampionátu v Brazílii s Portugalskem)

Foto: Profimedia.cz