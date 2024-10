Zlatan, Haaland a spol. 6 nejlepších Skandinávců ve fotbalové historii

Část 1 / 7



O tom, že vysoko na severu Evropy mohou vyrůstat skvělí fotbalisté, asi málokdo pochybuje. Dánové se stali v roce 1992 mistry Evropy, Švédové vyhráli po druhé světové válce olympijský turnaj v Londýně a probojovali se až do finále na domácím světovém šampionátu v roce 1958. Poměrně kvalitní výběry mají také Norové a Finové. V historii bychom našli řadu výjimečných skandinávských fotbalistů, kteří se zapsali do dějin tohoto sportu. V následujících kapitolách najdete šestici vůbec nejlepších borců ze severu Evropy, kteří kdy proháněli míč po zelených pažitech.

Pokračování 2 / 7 Nils Liedholm (Švédsko) Záložník Nils Liedholm patří mezi největší legendy švédského fotbalu. Jako kapitán vedl reprezentaci ve finále mistrovství světa v roce 1958 proti Brazílii a vstřelil v něm úvodní branku. Švédové však nakonec kanárkům podlehli 2:5. O deset let dříve se radoval ze zlatých medailí na olympijských hrách v Londýně. Nezbylo na ně místo. Fotbalové hvězdy, které překvapivě chyběly na velkých turnajích Na klubové scéně se nesmazatelně zapsal do fotbalové historie v dresu AC Milán, kde byl součástí slavné švédské trojice nazývané „Gre-No-Li“, v níž spolu s Liedholmem hráli Gunnar Gren a Gunnar Nordahl. S Rossoneri vybojoval čtyřikrát italský titul a v 359 zápasech nasázel 89 gólů. Úspěšnou kariéru zažil také jako trenér. AC Milán se stal pod jeho vedením italským šampionem v roce 1979, to samé se mu povedlo jako kouči AS Řím. Tento celek navíc přivedl v roce 1984 do finále Poháru mistrů evropských zemí, v němž však podlehl na penalty Liverpoolu. Zemřel v listopadu 2007 v Itálii ve věku 85 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Gunnar Gren (Švédsko) Útočník Gunnar Gren byl členem legendárního tria „Gre-No-Li“, které válelo v dresu AC Milán. Spolu s Nilsem Liedholmem a Gunnarem Nordahlem patřili také ke klíčovým postavám švédské reprezentace, s níž v roce 1948 vybojovali zlaté medaile na olympiádě v Londýně. O deset roků později se radovali ze stříbra na domácím mistrovství světa. Přestože byl v 37 letech nejstarším hráčem na turnaji, byl zařazen do All-Star týmu. Zvěčnělí bohové. 6 fotbalistů, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku Gren byl nesmírně nebezpečný hráč se zabijáckým střeleckým instinktem. V národním týmu odehrál 57 utkání, ve kterých nastřílel 32 branek. V Serii A zvládl v dresu AC Milán nasázet ve 133 zápasech 38 gólů. Po skončení hráčské kariéry se stal Gren trenérem. Mihl se v AC Milán a v Juventusu Turín, ale převážně působil ve Švédsku. Definitivně skončil s fotbalem v roce 1970, když mu bylo 50 let. Zemřel v listopadu 1991 ve věku 71 let. Před stadionem Ullevi v Göteborgu stojí jeho socha. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Gunnar Nordahl (Švédsko) Podle mnohých expertů byl Gunnar Nordahl nejlepším švédským fotbalistou všech dob. Není jen švédskou, ale zároveň také italskou legendou tohoto sportu. Nordahl byl fantastickým útočníkem a členem švédské reprezentační trojky „Gre-No-Li“, která zářila na začátku 50. let minulého století v AC Milán. Do Itálie se stěhoval v roce 1949, rok poté, co pomohl švédské reprezentaci jako nejlepší střelec turnaje ke zlatu na olympijských hrách v Londýně. Hned ve své premiérové (nekompletní) sezoně si v 15 zápasech připsal na konto 16 nastřílených gólů. V následujícím ročníku 1949/50 dal 35 branek v 37 duelech. Ve velkém stylu pokračoval i v dalších sezonách. Na světě tehdy neexistovalo mnoho obránců, kteří by ho dokázali zastavit. Mistrovství světa 1950: Brazílie v šoku, sebevraždy v hledišti a titul pro Uruguay Po osmi letech v AC Milán přestoupil do AS Řím, kde prožil poslední dvě sezony úspěšné kariéry. U fotbalu ale zůstal jako trenér a až do roku 1980 vedl řadu švédských týmů. Zemřel v září 1995 ve věku 73 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Michael Laudrup (Dánsko) Dánsko nikdy nemělo lepšího fotbalistu než Michaela Laudrupa. Za svou vlast debutoval v seniorském týmu už v 18 letech a reprezentoval ji ve 104 zápasech, ve kterých nastřílel 37 branek. V roce 1984 pomohl národnímu týmu vybojovat bronz na mistrovství Evropy ve Francii a nebýt sporů s trenérem s Richardem Mollerem Nielsenem, kvůli němuž se roku 1990 vzdal dánského dresu, mohl slavit i titul kontinentálních šampionů, který jeho krajané vybojovali v roce 1992. Na absolutní vrchol vystoupal jako hráč španělské Barcelony, s níž v roce 1992 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí a následně i Superpohár. Během dlouhé a úspěšné kariéry se Laudrup radoval z mistrovských titulů ve třech uznávaných soutěžích. V Holandsku vyhrál Eredivisie s Ajaxem Amsterdam, ve Španělsku zvítězil čtyřikrát v řadě s Barcelonou a hned po přestupu k největšímu rivalovi i s Realem Madrid. V Itálii pomohl k prvnímu místu v tabulce Juventusu Turín. Tým snů z hráčů, kteří už ukončili kariéru podle Lasseho Betzera. Nezapomněl ani na Pavla Nedvěda Laudrup byl excelentní tvůrce hry. V roce 1999 byl zvolen jako nejlepší zahraniční fotbalista za uplynulé čtvrtstoletí ve španělské La Lize. V dubnu roku 2000 byl za zásluhy pasován na rytíře. O šest let později byl oficiálně vyhlášen nejlepším dánských fotbalistou všech dob a v roce 2013 ho deník Marca zařadil do nejlepší zahraniční jedenáctky v historii Realu Madrid. Po skončení hráčské kariéry se začal věnovat trénování. Pracoval dva roky jako asistent kouče u národního týmu, pak vedl dánské Brondby, španělské Getafe a Mallorku, ruský Spartak Moskva, anglickou Swansea a naposled si vydělával na šampaňské a kaviár v Kataru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Zlatan Ibrahimovič (Švédsko) Zlatan Ibrahimovič není ryzím Švédem. Narodil se sice v Malmö, ale má bosensko-chorvatský původ. Přesto je možná nejslavnějším fotbalovým reprezentantem této země v historii. Cristiano Ronaldo a spol. 15 fotbalistů, kteří mají na kontě nejvíc nominací na Zlatý míč Ibrahimovič byl až do přestupu do Manchesteru United v roce 2016 držitelem jednoho možná těžko překonatelného rekordu – získal mistrovský titul v každém klubu, ve kterém do té doby hrál. Jen na Old Trafford a v Los Angeles Galaxy se mu to pak nepovedlo. Zlatan nebyl jen obávaným kanonýrem. Disponoval perfektním periferním viděním a v každém okamžiku měl dokonalý přehled o protihráčích i pohybu spoluhráčů. Když přišla pravá chvíle, udeřil jako blesk. Díky skoro dvoumetrové postavě na sebe dokázal chytře navázat několik protivníků a připravit šance pro spoluhráče. Ve výčtu jeho úspěchů figuruje kromě mnoha národních titulů také řada individuálních ocenění. V roce 2013 vyhrál Cenu Ference Puskáse za nejkrásnější gól roku a dostal se do nejlepší jedenáctky sezony. Čtyřikrát byl členem UEFA týmu roku a v roce 2012 se dostal do All-Star týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Kromě řady dalších cen je nejlepším střelcem v historii švédské reprezentace. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Erling Haaland (Norsko) Erling Haaland byl ještě před pár lety patrně nejsledovanějším fotbalovým teenagerem v Evropě. Norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem. Do povědomí širší veřejnosti se nejprve dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2019, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Střeleckou formu si pak přenesl i do rakouské a posléze do německé nejvyšší soutěže, kde hrál v dresech Salcburku, respektive Dortmundu. Bylo jasné, že Borussia mimořádný talent dlouho neudrží. V roce 2022 se přestěhoval do Manchesteru City. Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Citizens získali v osobě Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupil do aktuální sezony. Šest utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům deset gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Podle portálu TransferMarkt je s cenovkou 200 milionů eur momentálně nejcennějším fotbalistou na světě. Foto: Profimedia.cz