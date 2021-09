Zlatá lvíčata z roku 2002. Připomeňte si 7 nejúspěšnějších Čechů z vítězného Eura do 21 let

Tehdejší svěřenci Miroslava Beránka sice v úvodním utkání šampionátu prohráli s Francií, pak ale porazili Belgii, remizovali s Řeckem a postoupili do semifinále, v němž v prodloužení přehráli Itálii, ve finále po penaltovém rozstřelu oplatili porážku Francii a získali zlato. Vzpomenete si, kdo byl tehdy v týmu? Podívali jsme se na soupisku a vybrali sedm největších osobností. Jen namátkou, nevešli se mezi ně třeba Martin Jiránek, Petr Voříšek, Lukáš Zelenka, Štěpán Vachoušek, Karel Piták, Rudolf Skácel či Michal Pospíšil. Jména nejúspěšnějších hráčů tehdejšího mužstva najdete v následujících kapitolách.

Petr Čech Psali bychom dneska o zlatém týmu, kdyby v brance nebyl Petr Čech? Tehdejší gólman Sparty zneškodnil ve finálovém penaltovém rozstřelu tři penalty, naopak tři Češi (Pospíšil, Grygera a Skácel) byli přesní a to rozhodlo. Životopis legendy aneb 8 největších úspěchů ve fotbalové kariéře brankáře Petra Čecha Tehdy dvacetiletý Čech následně odešel do francouzského Rennes, odkud přestoupil do Chelsea, kde byl velmi dlouho nezpochybnitelnou jedničkou, vyhrál Ligu mistrů, stal se nejlepším brankářem světa a jedním z nejúspěšnějších českých fotbalistů všech dob. Poté co v ročníku 2014/15 přišel na Stamford Bridge o post jedničky mezi tyčemi, zamířil do konkurenčního Arsenalu, kde v létě roku 2019 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš Milan Baroš byl před 19 lety nováčkem v kádru Liverpoolu. Tehdy dvacetiletý útočník zasáhl na turnaji do všech pěti zápasů, střelecky se ale neprosadil. Přesto byl důležitým hráčem na cestě ke zlatu a o dva roky později se stal nejlepším střelcem Eura v Portugalsku. V průběhu dalších let vyhrál Ligu mistrů, stal se nejlepším střelcem turecké ligy, je druhým nejlepším střelcem v historii české reprezentace. Foto: Profimedia.cz

Zdeněk Grygera Zdeněk Grygera byl dlouhá léta oporou české reprezentace. Na pravém kraji obrany v době největší slávy neměl konkurenci. Bohužel jeho kariéru poznamenalo několik nepříjemných zranění. 5 českých fotbalistů, kteří zazářili v Nizozemsku V době turnaje hrál za Spartu, odkud později přestoupil do Ajaxu. V Amsterdamu se setkal s Tomášem Galáskem a oba patřili k ústředním postavám nizozemského velkoklubu. Poté po něm sáhl dokonce Juventus. Grygera okusil i Premier League, v dresu Fulhamu toho ale kvůli zranění moc nenahrál. Foto: Profimedia.cz

David Rozehnal Málokterý český fotbalista si zahrál v nejvyšších soutěžích tolika zemí jako David Rozehnal. Bývalý reprezentační stoper kopal za Bruggy, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio, Hamburk a od roku 2011 do roku 2015 působil v Lille. Kariéru ukončil v belgickém Oostende. 10 zlatých lvíčat z roku 2002, která to dotáhla do evropských velkoklubů V dobách, kdy reprezentaci vedl Karel Brückner, byl Rozehnal jednou z klíčových postav. Dirigoval zadní řady, zahrál si na dvou evropských šampionátech i na mistrovství světa. Před devatenácti lety kopal za Sigmu Olomouc, na turnaji odehrál čtyři zápasy a jednou se zapsal i mezi střelce. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hübschman Česká liga přivítala v roce 2014 dalšího slavného navrátilce. Po deseti letech strávených v ukrajinském Šachtaru Doněck se domů vrátil Tomáš Hübschman. Ne však do Sparty, ve které působil během Eura 2002, ale do Jablonce. Vítěz Poháru UEFA zasáhl před devatenácti lety na turnaji do čtyř zápasů. O dva roky později odešel z Letné na Ukrajinu. Foto: Profimedia.cz

Jan Polák Záložník Jan Polák byl ještě donedávna nejmladším hráčem, který si kdy zahrál v české seniorské reprezentaci. Bylo to už v roce 1999 v zápase s Polskem. Bylo mu tehdy 18 let. 10 nejmladších debutantů v reprezentaci. Nejlépe zvládl premiéru Lukeš O tři roky později hrál i na mistrovství Evropy jednadvacítek, zasáhl do čtyř duelů a dovezl si zlatou medaili. V té době byl hráčem Brna. Později se přes Liberec dostal do Anderlechtu a v roce 2016 se z německého Norimberku vrátil zpátky do moravské metropole. Foto: Profimedia.cz