Zlákalo je zahraničí. 6 skvělých hráčů, kteří v létě odešli z Fortuna ligy do ciziny

Tak jako v každém přestupním období, i během tohoto léta domácí fotbalovou scénu opustilo několik hodně zajímavých fotbalových jmen. Šest z nich najdete v následujících kapitolách.

Adam Hložek (Sparta-Leverkusen) Bylo jasné, že odejde, zbývalo jen vyřešit, kam to bude. Sparťanský klenot Adam Hložek byl spojován nejčastěji s německou Bundesligou, kam taky nakonec zamířil. Dvacetiletý reprezentační útočník si plácl s Leverkusenem, který za něj zaplatil zhruba 450 milionů korun. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Alexander Bah (Slavia-Benfica) Když Slavia prodala na podzim roku 2020 Vladimíra Coufala do West Hamu, zdálo se, že za něj náhradu jen tak nenajde. O pár měsíců později ale do Edenu přišel Alexander Bah, z něhož se stala jedna z ligových hvězd. Čtyřiadvacetiletý krajní dánský obránce předváděl parádní výkony a zaujal i kluby v zahraničí. Letos v létě odešel za 200 milionů korun do portugalské Benfiky, žádný jiný z ligových obránců nikdy nestál víc. Foto: Profimedia.cz

Denis Alijagič (Slavia-Olympiakos) Ligovou hvězdou se nestal, měl k tomu ale nakročeno. Devatenáctiletý útočník s bosenskými kořeny zářil během podzimu v druholigové Vlašimi, dal 11 branek a v zimě si jej stáhla do Edenu Slavia, které patřil. Do sešívaného kádru se ale nevešel, a tak zamířil hostovat do Liberce. Pod Ještědem se mu však nevedlo a nedohodl se ani na spolupráci v Edenu. Místo toho odešel do řeckého Olympiakosu, kde se sešel i s Tomášem Vaclíkem. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jean-David Beauguel (Plzeň-FC Wehda) Odehrál životní sezonu. Jean-David Beauguel loni nasázel 19 branek a stal se králem ligových střelců. V Plzni si přáli, aby na západě Čech ještě zůstal, třicetiletému francouzskému útočníkovi ale skončila smlouva, a tak se rozhodl jít dál. Nezamířil však do žádné z prestižních evropských soutěží, místo toho odešel do Saúdské Arábie a stal se posilou celku FC Wehda. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kúdela (Slavia-Jakarta) V lize hrával za Slovácko, Kladno, Spartu, Mladou Boleslav nebo Liberec. Zlom v jeho kariéře přišel v rozehrané sezoně 2017/18, kdy přestoupil do Slavie. Spousta lidí tomuto kroku nerozuměla, Ondřej Kúdela ale v Edenu zářil, stal se elitním ligovým stoperem a dostal se i do reprezentace. Jeho kariéru ale ovlivnila rasistická kauza z utkání na půdě skotského Glasgow a taky zdravotní trable, kvůli kterým odehrál v minulé sezoně jen třináct ligových zápasů. Poté odešel společně s Michaelem Krmenčíkem do indonéské Jakarty, která následně získala i Júsufa Hilála. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia