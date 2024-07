Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny

Do české ligy se v létě vrátil ze zahraničí Brazilec Dyjan Azevedo či Muris Mešanovič z Bosny a Hercegoviny a zpět do Slavie má (zřejmě) namířeno Nigerijec Peter Olayinka. Kluby z elitní tuzemské fotbalové soutěže však počítají i ztráty v podobě odchodů do ciziny.



Tak jako v každém přestupním období, i během tohoto léta už domácí fotbalovou scénu opustilo několik zvučných fotbalových jmen. Ta nejznámější najdete v následujících kapitolách.

Sparťanský odchovanec Ondřej Karafiát kopal v minulé sezoně do mičudy v barvách Mladé Boleslavi, kde byl nejprve na hostování, které se v lednu 2023 změnilo v přestup. Aktuálně devětadvacetiletý borec odehrál v nejvyšší soutěži 220 utkání. Do Edenu přišel jako volný hráč v létě roku 2020 po čtyřech povedených sezonách v Liberci, ale do kádru plného kvalitních hráčů se nedokázal prosadit a v sešívaném dresu odehrál jen pět ligových zápasů. Trpišovského přestupy. 10 fotbalistů, které přivedl kouč Slavie z Liberce do Edenu Minulé tři ročníky v Mladé Boleslavi však může považovat za úspěšné – byl pilířem mužstva a nastupoval pravidelně v základní sestavě. Nyní ho čeká první zahraniční štace. Jako volný hráč zamířil zadarmo do Norimberku a tradičnímu klubu bude pomáhat v boji o postup do nejvyšší německé soutěže.

Loni v létě prodloužil Mick van Buren ve Slavii kontrakt do roku 2025. Jednatřicetiletý holandský útočník přišel do Edenu v roce 2016 z dánského Esbjergu, a přestože byl několikrát uvolněn na hostování, podílel se na všech čtyřech mistrovských titulech sešívaných od roku 2017. A stále dokazoval, že má Slavii co nabídnout. V 27 ligových zápasech minulé sezony dal pět gólů a k nim přidal jednu asistenci, a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Zahraniční hvězdy. Toto je 15 nejlepších cizinců, kteří hráli za fotbalovou Slavii Před pár dny však dal Edenu definitivně sbohem a zamířil za další výzvou do polského Krakova, kde se upsal na dvě sezony Cracovii. Když se loučil s fanoušky, mluvil plynně česky a odcházel jako jedna ze zahraničních klubových legend.

V sezoně 2022/23 byl Jiří Letáček na hostování z Pardubic v Baníku a udělal tam dost slušný dojem, takže loni v létě dostal přestupovou nabídku a on na ni kývl. Byl to skvělý obchod jak pro nadějného gólmana, tak pro ostravský klub. 6 bitev, ale jen jediný postup. Připomeňte si souboje Baníku v evropských pohárech od roku 2000 Pětadvacetiletý, skoro dvoumetrový, obr, se na začátku minulého ročníku postavil mezi tyče a kromě tří utkání nikoho jiného do branky nepustil. Chytal ve vynikající formě, inkasoval jen 37 branek, devětkrát udržel čisté konto a spoluhráčům distribuoval 749 přihrávek. Důrazně si řekl o místo v reprezentaci. O tom, že by v létě mohla přijít zajímavá nabídka ze zahraničí, v Ostravě věděli. Ta nejlepší přilétla ze španělského Getafe. Letáček se klubu z La Ligy upsal na čtyři roky a Baník za jeho odchod inkasoval dva miliony eur.

Záložník Daniel Tetour býval dlouhá léta inventářem a oporou pražské Dukly. V roce 2020 ale změnil povětří a upsal se ostravskému Baníku, kde několik let patřil k oporám týmu. V posledních dvou sezonách však jeho kariéru poznamenaly vážné zdravotní problémy. V ročníku 2022/23 ztratil půl roku kvůli zranění kolena a v minulé sezoně byl mimo hru sedm měsíců. Živá přestupní trasa. 6 nejdražších fotbalistů, kteří přestoupili z Liberce do Sparty V únoru byl aktuálně třicetiletý borec prodán do Liberce. V barvách Ostravy a Slovanu stihl v předchozí sezoně naskočit do 12 utkání a dal jeden gól. Na konci června mu vypršel kontrakt a on se rozhodl poprvé v kariéře vyzkoušet zahraniční angažmá. Na chleba si nyní bude vydělávat v kyperské nejvyšší soutěži v dresu klubu Ethnikos. Českou ligu opustil s bilancí 191 odehraných utkání, 19 nastřílených branek a 13 asistencí.

Záložník Adam Karabec oslavil na začátku července jednadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Mladá kvalita z Letné. 4 hráči Sparty, kteří patří do reprezentační jednadvacítky Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí tři miliony eur. Už nějaký čas byl v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde by měl pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy.

Když v létě 2021 získal Baník přibližně za 12 milionů korun z Ružomberku slovenského útočníka Ladislava Almásiho, v ostravském klubu zřejmě ani nečekali, jaký dopad na tým bude angažování urostlého hroťáka mít. Neúnavný ostřelovač soupeřových brankářů dal v premiérové sezoně v české lize 16 branek, v dalším ročníku se ale zranil a nastálo už se do sestavy ostravského týmu nevrátil. Na jaře hostoval v chorvatském Osijeku a také v nadcházející sezoně ho na českých ligových pažitech neuvidíme, jelikož byl zapůjčen do Dunajské Stredy. Dohoda obsahuje opci na pozdější přestup. Kanonýři od sousedů. 15 nejlepších slovenských střelců v historii české ligy Téměř dvoumetrový hromotluk vzhledem ke svým fyzickým dispozicím dokáže hrát pěkně tvrdě. Portál TransferMarkt jeho aktuální cenu stanovuje na půl milionu eur.

Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu sezony 2023/24. Mezitím byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech v ročníku 2022/23 nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibovali, ale velké naděje zatím nenaplnil, proto jej z pražského klubu pouštějí na roční hostování do polského Zaglebie Lubin.

Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a další ročník strávil v Táborsku. 6 fotbalistů z Afriky v kádru Slavie. Jaká je jejich tržní cena podle portálu TransferMarkt? Až v sezoně 2022/23 se nastálo prosadil do kádru Baníku a doslova v něm zářil. Ve 32 zápasech dal 11 gólů a řekl si o přestup do bohatšího klubu. Skočila po něm Slavia, která za aktuálně třiadvacetiletého forvarda poslala do Ostravy přes 30 milionů korun. Vypadá to, že to nebyla úplně špatná investice. V pražském klubu odehrál Tijani v uplynulém ročníku 25 utkání, dal dva góly, k nim přidal jednu asistenci, ale také ukázal, že umí hrát pěkně zostra. Rozhodčí mu ukázali čtyřikrát žlutou kartu. V Edenu by mohl působit do konce sezony 2027/28, ale v příštím ročníku jej na tuzemských pažitech neuvidíme, jelikož byl vyexpedován na hostování do druholigového anglického Plymouthu. Součástí dohody je také opce na pozdější přestup.

V sezoně 2022/23 byl Michal Ševčík kometou na prvoligovém nebi. V té době dvacetiletý ofenzivní záložník zářil v dresu Zbrojovky – ve 34 zápasech nasázel devět gólů a na dalších šest přihrál. Pádu do druhé ligy však ani jeho nadprůměrné výkony nezabránily. Jak se předpokládalo, Brněnští ho neudrželi a loni v létě ho prodali na Letnou. Sparta se zbavuje talentů. 3 mladí fotbalisté, kteří odešli hostovat do zahraničí Trenér Brian Priske však mladého borce posílal na hřiště v nejvyšší soutěži jen sporadicky jako střídajícího hráče a více hrál v B týmu ve druhé lize. Podle portálu TransferMarkt má cenu kolem 23 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na soupisku pro příští sezonu se nevešel a byl uvolněn na roční hostování do druholigového německého Norimberku. Ve smlouvě o pronájmu je také opce na případný přestup.

V lize začínal Lukáš Budínský v Bohemians, poté však zamířil do Karviné, kde prožil úspěšné časy. V první slezské sezoně mezi elitou se trefil sedmkrát, v dalším ročníku přidal osm zásahů a poté dokonce devět (navrch přidal ještě sedm nahrávek). Následně zamířil do Mladé Boleslavi a sezonu 2019/20 končil s třinácti brankami a pěti asistencemi. Karviná jako odrazový můstek. 6 hráčů, kteří se ze slezského klubu probili k lukrativnímu angažmá V roce 2021 odešel do Baníku, angažmá v Ostravě mu ale příliš nesedlo a minulou sezonu opět strávil v kádru Karviné, kde se zase rozstřílel a pomohl klubu s udržením v elitní lize. Když mu na konci června vypršela smlouva, rozhodl se odejít na své první zahraniční angažmá a vydal se do Kazachstánu, kde bude hájit barvy Ženisu Astana v nejvyšší tamní soutěži. S českou ligou se loučí s bilancí 235 odehraných utkání, 47 nastřílených branek a 31 asistencí.

Dávid Šípoš přišel do Českých Budějovic v létě roku 2021 z Nitry a na jihu Čech se upsal do konce ročníku 2023/24. V premiérové sezoně v elitní české soutěži zasáhl do sedmi utkání, inkasoval devět branek a jednou udržel čisté konto. Ukázal, že v něm věz

Pokračování 13 / 20 Roman Květ (Viktoria Plzeň → FCV Dender) V podzimní části ročníku 2022/23 zářil záložník Roman Květ v dresu pražských Bohemians. Dal devět branek, přidal k nim dvě asistence a byl v kurzu. Psalo se o zájmu Slavie, nakonec však odešel do Plzně. Na západě Čech začal dobře, nastupoval v základní sestavě a na jaře dal dvě branky, v minulé sezoně ale přidal jediný zápas a odešel do Turecka, kde hostoval v Sivassporu. Před prázdninami se sice vrátil do Štruncových sadů, ale pouze proto, aby vyslechl verdikt o dalším hostování. Tentokrát míří na rok do Belgie, kde bude hájit barvy nováčka nejvyšší soutěže Denderu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 20 Mohamed Tijani (Viktoria Plzeň → Yverdon) O obránce Mohameda Tijaniho z Beninu stála Sparta, z přestupu na Letnou ale vinou jeho zdravotních problémů sešlo. Nakonec se v roce 2019 objevil ve Slavii, v Edenu toho ovšem moc nenahrál. Působil také v Liberci či Teplicích a od roku 2022 byl kmenovým hráčem Plzně. Za Viktorku si však v lize připsal jen čtyři starty a v minulé sezoně hostoval ve švýcarském Yverdonu, kde nastupoval pravidelně v základní sestavě. Součástí pronájmu byla i opce na přestup, kterou klub z alpské země hned na začátku prázdnin uplatnil a Tijani podepsal novou tříletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 20 Libor Holík (Viktoria Plzeň → Spartak Trnava) Odchovanec slováckého fotbalu Libor Holík má v 26 letech hodně popsaný sportovní životopis. Do nejvyšší soutěže nahlédl poprvé ještě jako teenager v dresu Slavie v sezoně 2015/16, pak si postupně zahrál v barvách Karviné, Jihlavy, Zlína a Jablonce, odkud v průběhu ročníku 2021/22 zamířil do Plzně. Krajní obránce to však neměl na západě Čech snadné a v minulé sezoně se málokdy vešel do sestavy, takže jarní část strávil na hostování ve Zlíně, jemuž měl pomoci se záchranou v lize. To se nepodařilo, místo ve Viktorce už ale neměl, takže zamířil na východ na tři roky se upsal Spartaku Trnava. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 20 Ladislav Krejčí (Sparta Praha → Girona) Ladislav Krejčí je univerzálem, který může hrát v obranné i záložní řadě, bývalý trenér Sparty Brian Priske ho však využíval jako defenzivního hráče. I díky jeho kreativitě a střelecké potenci Sparta v minulých dvou sezonách vybojovala mistrovský titul. Nyní pětadvacetiletý borec vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. 8 zápasů Sparty ve druhém předkole Ligy mistrů. Letenští byli většinou úspěšní. Jak si povedou letos? Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplnil měrou vrchovatou. Na Letné odkroutil pět sezon a ty poslední dvě se mu nesmírně povedly – byl tahounem mužstva za mistrovskými tituly. Naneštěstí pro Spartu byl však poměrně náchylný ke zraněním. I v ročníku 2023/24 byl víc než měsíc mimo hru. Smlouvu na Letné měl podepsanou do roku 2025, ale na začátku července oficiálně přestoupil do španělské Girony, které se upsal do roku 2029. Sparta za něj inkasovala osm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 20 Jakub Hromada (Slavia Praha → Rapid Bukurešť) Plzeň přivedla Jakuba Hromadu v roce 2016 na hostování z italské Sampdorie. Za Viktorku odehrál 18 zápasů a čekalo se, že na západě Čech zůstane, vedení klubu ale jeho hostování neprodloužilo. Hromada místo toho zamířil do Slavie, jenže tam vinou zdravotních problémů zprvu moc nehrál. Pak slovenský záložník hostoval v Liberci, ale od roku 2021 byl opět zpátky v Edenu, kde měl podepsaný kontrakt do konce sezony 2024/25, ale nedokončí jej v pražském klubu, nýbrž jako hráč v Rapidu Bukurešť. Do Rumunska odešel na hostování letos v zimě, a protože klub využil opci na jeho přestup, upsal se v novém působišti do roku 2027. Od dubna je však na marodce kvůli problémům s ramenem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 20 Patrik Hellebrand (Dynamo České Budějovice → Górnik Zabrze) Slavia se před pár lety přetahovala o záložníka Patrika Hellebranda se Spartou, kam ho lákal Tomáš Rosický. Úspěšnější ale nakonec byli manažeři z Edenu, kam zamířil ze Slovácka v průběhu sezony 2019/20. V novém klubu si připsal na konto deset startů, moc toho ale neukázal, takže od té doby putoval z hostování na hostování. Nejprve byl zpátky v Uherském Hradišti, pak působil v Opavě, která spadla z Fortuna ligy, a nakonec zakotvil v Českých Budějovicích, jimž se upsal na dva roky. Železní muži. 13 fotbalistů, kteří odehráli v české lize víc než 400 zápasů V minulém ročníku pětadvacetiletý borec nastoupil do 36 ligových zápasů, včetně dvou barážových, a zaznamenal dva góly a tři asistence. Šestnáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání a jako jeden z mála borců v lize si držel úspěšnost přihrávek nad devadesátiprocentní hranicí. Na začátku července odešel zadarmo do polského Górniku Zabrze, s nímž podepsal smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 20 Ondřej Lingr (Slavia Praha → Feyenoord Rotterdam) Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Další dva ročníky zastihly ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům v nich v součtu nasázel 25 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. 8 nejdražších přestupů do české ligy. Přidá se v létě někdo další k těmto borcům? Loni v srpnu jej Slavia pustila na hostování do Feyneoordu Rottedram, kde si solidními výkony řekl o přestup. Hned na začátku prázdnin vstoupil v platnost nový kontrakt a do Edenu putovalo za pětadvacetiletého hráče asi sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 20 Pavol Bajza (Hradec Králové → Podbrezová) V létě roku 2020 získalo Slovácko jako volného hráče slovenského gólmana Pavola Bajzu. Aktuálně dvaatřicetiletý světoběžník toho má poměrně hodně za sebou. Jako talentovaný mladík odešel v roce 2012 z Dubnice do italské Parmy, později byl hráčem Crotone, dánského Vejle či kyperského Olympiakosu Nikósie. Ve Slovácku plnil jen roli dvojky mezi tyčemi. Votroci zbrojí na novou sezonu. 5 posil, které v létě přišly do Hradce Králové V roce 2021 pomáhal jako hostující hráč Karviné v boji se záchranou v nejvyšší soutěži a od předloňského léta byl součástí kádru Hradce Králové. Ve východočeském klubu podepsal smlouvu do konce sezony 2023/24. V minulé sezoně se objevil v brance v 19 ligových utkáních – pětkrát v nich vychytal čisté konto, připsal si do statistik 51 úspěšných zásahů a pětkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Spoluhráčům vyexpedoval 415 přihrávek. Před pár týdny zamířil jako volný hráč do vlasti, kde podepsal dvouletou smlouvu s Podbrezovou. Foto: Profimedia.cz