Zlákají je miliony? 3 čeští fotbalisté, které vábí Saúdská Arábie

Je to svět, kde se dají vydělat pohádkové peníze. Není divu, že fotbal v Saúdské Arábii zlákal řadu známých jmen. Čas od času jsou s místní soutěží spojováni i čeští fotbalisté. Tři z nich najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4

Tomáš Čvančara

Jedním z českých fotbalistů, který by mohl zamířit do Saúdské Arábie, je Tomáš Čvančara. Bývalý forvard Sparty tápe v německém Mönchengladbachu, ve kterém moc šanci nedostává. Je mu však 24 let a potřebuje hrát. Mluvilo se o Turecku, Španělsku či Itálii, na začátku letošního roku se psalo taky o exotické Arábii.

Foto: Profimedia.cz