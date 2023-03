Zkušené trumfy Dynama v play-off. 5 hráčů Pardubic, kteří působili v NHL

Třicetiletý reprezentační gólman naskočil do jednoho zápasu v barvách Colorada. V akci se objevil v ročníku 2015/16. Poté byl v Liberci, vyzkoušel si angažmá ve Švédsku, chytal v KHL a v létě přišel do Pardubic, ve kterých vytvořil brankářskou dvojici s Dominikem Frodlem. Ihned se zařadil mezi největší extraligové osobnosti.

David Musil

Zkušený bek má ve sbírce tři mistrovské tituly s Třincem. V létě kabinu Ocelářů opustil a zamířil do Pardubic, ve kterých se ihned stal jedním z defenzivních pilířů . Před příchodem do extraligy devětadvacetiletý Musil působil několik let v zámoří. Do NHL ho v roce 2011 draftoval ve druhém kole Edmonton, za který v sezoně 2014/15 odehrál čtyři zápasy. Do statistik si tehdy připsal i dva body.

Foto: Profimedia.cz