Zkritizuje, pochválí i pobaví. 30 legendárních hlášek Jaromíra Jágra

Jaromír Jágr je mistr skvělých hlášek. (Foto: Profimedia.cz)

„Džegr“ je vyhlášený svými legráckami a vtípky. Má rád humor a zábavu. V žádné kabině, kterou obýval, nemohla být nuda. Umí však nejen pobavit a pochválit, ale také zkritizovat.

Teď už dost slov, nechme mluvit hvězdnou osmašedesátku. Tady je jeho 30 parádních hlášek:

„Normálně. Řekl jsem čau a jel jsem. Jako povím čau tobě, až pojedeš pryč.“

Takto odpověděl na otázku, jak se rozloučil v ruském Omsku.

„Bavili jsme se o tobě, že dáváš debilní otázky."

Tohoto novináře asi Jágr nemusí…

„Na palubě bude asi hodně alkoholu, tak mám strach, aby někdo omylem neotevřel nouzový východ. To bychom taky mohli přistát v Rusku a tam by nás nikdo nevítal."

Návrat ze zlatého Nagana byl velkolepý.

"Chudák Lojza. Kdyby věděl, kolik nepříjemností kvůli té sestavě bude mít, tak ji radši sežral."

Jágr se zastal Aloise Hadamczika za olympijskou nominaci, za kterou to tehdejší kouč pořádně schytal.

„Tak víš co, každej den není posvícení, někdy je to o štěstí. Neudělal jsem to kvalitně, ale zase na druhou stranu, ty taky nemáš každej den dobrej rozhovor. Je to tak?"

Vystřelit si z novináře? Žádný problém.

„Naznačoval jsem klukům, ať se ještě deset let udrží ve formě a za těch deset let se teda rozloučíme."

Po rozlučce Martina Straky začal pomalu plánovat odchod do důchodu i Jágr…

„Nemám zapotřebí, aby si moje jméno bral někdo do huby, když ví hovno, jaká je situace. Chtělo by to trochu úcty. Když někdo vypustí nějaký názor, musí si být jistý, že má svůj smysl. Ovlivní to totiž spoustu dalších lidí. A mě štvou lidi, kteří si udělají nějaký názor a nevědí přitom nic ani o hovně."

Hodně tvrdá slova po šampionátu v Minsku.

„Myslím, že křičeli I love youuuuu."

Kdysi Jágra v Pittsburghu milovali. To už ale neplatí. Tož asi slyšel špatně, co?

„Mám v plánu zakončit olympijskou účast za čtyři roky v Koreji. A hned tam zůstanu a začnu trénovat korejský národní tým! Ale Bůh ví, jak to dopadne."

Byla olympiáda v Soči Jágrovou poslední? Osmašedesátka přemýšlí, co dál…

„Máma mně před zápasem o zlato do telefonu říkala, že jsme pro ni vítězové už teď. Tak jsem jí to položil, protože tyhle řeči mě nezajímají. Ty ať si vedou s babičkou."

Postup do finále mistrovství světa 2010? Jágr myslel jedině na zlato.

„Kolem naší branky kroužilo sto milionů dolarů. Já jsem snad byl radši, že jsem se zranil."

Závěrečný tlak Rusů ve finále světového šampionátu 2010 byl mohutný. Ani Ovečkin, Dacjuk či Malkin ale Čechům zlato nevyfoukli…

„Nejsem Karel Gott, abych říkal, že jsem to nečekal."

Jágr ziskem další Zlaté hokejky nebyl překvapen…

„Víš co... Hašana po Naganu chtěli všichni na Hrad a za týden bylo všechno jinak. Tak si ten týden počkejme..."

Myšlenky na stavbu sochy Jágr radši zahnal.

„Sázková kancelář vypsala kurz 8000:1 na to, že moje další partnerka bude Iveta Bartošová. To už za to stojí! Pokusím se s ní nějak domluvit, respektive s jejím současným přítelem Josefem Rychtářem (54), jestli do toho nechtějí jít. A když to nevyjde, pořád máme v záloze Halinu Pawlowskou s kurzem 1000:1. A to je pořád slušný.“

Jágr často využívá Facebooku. Reagoval na něm i na nabídku Fortuny, která po rozchodu s Innou Puhajkovou vypsala kurzy na jeho budoucí partnerku.

„Když se koukneš, jakejkoliv sport který ti černoši dělaj, tak oni jsou v něm fakt dobří, takže já jsem rád, že jich moc není v NHL, jinak bych taky mohl zůstat doma."

Jo, v tom má Jarda jasno.

„Co to pro mě znamená? Tak tisíc šedivých vlasů ročně navíc. Nic jiného..."

Že by měl radost z koupě kladenského klubu to teda moc nevypadalo.

„Přiletím, půjdu si lehnout a budu spát celý den. To je první tréninková fáze."



O začátku ruského angažmá měl předem jasno.

„Připadal jsem si jako voják v Iráku. Nevěděl jsem, kdo na mě kde zaútočí."

Tak pravil po duelu se Slováky na olympiádě ve Vancouveru.

„Králíci z klobouku... Ještě potřebujeme kouzelníka Pokustona na střídačku. Ale to je vlastně Růža"

Zdá se, že se maskoti světového šampionátu 2015 Jágrovi zamlouvají.

„Tak pokud pojede se mnou, tak asi jo"

Dáte do toho srdíčko? Originální odpověď..

„V úterý je Halloween, aspoň si nebudu muset kupovat masku."

Jágr v jednom zápase přišel o několik zubů. A byl za to vlastně rád.

„Mladí kluci by měli líbat prdel takovým hráčům jako Reichel nebo Dopita, bez nich by se do NHL nedostali."

Češi prohráli s Norskem a Jágr se vztekal. Odnesli to hráči z NHL, kteří na šampionát z nejrůznějších důvodů nepřijeli.

„Zastávám tenhle názor: Pořád je lepší jít na led i s tím, že jsem o něco málo horší než ostatní, než sedět v hospodě a dělat chytráka, jak jsem v minulosti býval dobrý."

Správný přístup!

„Tak já zažil sedm, ale to jsem ještě bejval dobrej!"

„Džegrova“ reakce na vydařený čtyřbodový zápas.

„Až skončím, můžu hrát do padesáti na Kladně. Nikdo mě přece nemůže vyhodit"

Budoucnost? Tu má vyřešenou.

„Zajdu na veřejnou bezpečnost a podepíšu tři policajty! Budou je hlídat s pendreky a bude klid."

Tak se musí na mladé!

„My jsme neskutečný kavky, neskutečný! A to řídíme Evropu, ty vole. Musím zavolat Topolovi... Jenže ten už tam není, já se na to vybodnu, tady je všechno na prd!"

Není tajemstvím, že české ubytování na tehdejším šampionátu ve Švýcarsku nebylo dvakrát komfortní. A nebyl by to Jágr, aby si do toho nerýpnul.

„Je to takový vojenský tým. Já jsem na vojně nebyl, tak si to na starý kolena vyzkouším. Doufám, že se nebudu muset stříhat dohola, jako se to dělá."

Takto odpověděl na otázku, zda se těší na nové angažmá do New Jersey.

„Mám naposilováno. To jsou dlouhodobý tréninky, pánové. S tím se nenarodíš, to je třicet let práce na rodinném statku, to v posilovnách nenajdeš."

Aha, tak takto Jágr nabral svaly!

„Jsou to hezcí kluci!"

Jágrovi se reprezentační tým opravdu líbil.

Zdroj: Facebook Hlášky Jardy Jágra