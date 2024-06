Živá přestupní trasa. 6 nejdražších fotbalistů, kteří přestoupili z Liberce do Sparty

Část 1 / 7



Vztahy Sparty s Libercem vždy fungovaly. Tým z Letné si se Slovanem často mění hráče, obchoduje s nimi, posílá je na hostování. A v Liberci už na tom hodně vydělali. Jména šesti nejdražších borců, které Sparta koupila ze severočeského klubu, najdete v následujících kapitolách.

6. Lukáš Vácha – cca 14 milionů korun Lukáš Vácha začínal ve Slavii, ta o něj ale nestála a budoucí reprezentant vystřídal několik hostování, než se usadil v Liberci, kde vyzrál v klíčového hráče. Kromě Sparty o něho bojovala také Plzeň, v lednu roku 2013 ale „vyhrála" nabídka z Letné. 5 nejdražších posil Sparty v éře Zdeňka Ščasného. Vzduchem létaly miliony Sparta zaplatila za Váchu přibližně 15 milionů korun a k tomu přidala Martina Frýdka (toho pak v létě roku 2015 koupila za několik milionů zpátky) a Davida Pavelku, jenž posléze odešel asi za 40 milionů korun do Turecka. Součástí transferu byl ještě Luboš Hušek. Foto: Profimedia.cz

5. Jakub Pešek – cca 14,5 milionu korun Jakub Pešek přišel do Sparty během léta 2021 z Liberce a podepsal v klubu tříletou smlouvu. Okamžitě se stal jedním z pilířů sestavy. Ofenzivní záložník, který může alternovat i na pozici křídla, pražskému týmu pomohl v premiérové sezoně na Letné sedmi ligovými góly a šesti asistencemi. Dobrou formu si přenesl také do reprezentace. V sezoně 2022/23 však jeho rozlet zásadně zbrzdilo vážné zranění křížového vazu, takže odehrál jen tři úvodní ligová utkání. Foto: Profimedia.cz

4. Libor Došek – cca 21 milionů korun Libor Došek ukončil profesionální kariéru ve věku 38 let, a až do jejího závěru stále patřil mezi nejlepší ligové kanonýry. Střelecky se mu dařilo také v Liberci, kde působil od ledna roku 2004 do léta roku 2005. Pak odešel do Sparty, která za něho zaplatila asi 21 milionů korun. Na Letné byl tři a půl roku, střelecky ale nebyl nikterak výrazný a postupně přicházel o místo v sestavě. V průběhu sezony 2009/10 odešel do Teplic. Foto: Profimedia.cz

3. Victor Olatunji - cca 21,5 milionu korun Nigerijský útočník Victor Olatunji přišel do Sparty jako náhrada za Tomáše Čvančaru, který odešel do Německa. V jarní části sezony 2022/23 byl v Liberci na hostování z kyperské Larnaky a v létě Slovan poslal do Larnaky 12 milionů korun a hráče získal na přestup. Jenže Victor Olatunji se už k severočeskému celku nepřipojil, protože zamířil do Sparty. Letenští za něj zaplatili necelých 22 milionů korun. V pražském klubu naskakuje na hřiště převážně jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

2. Martin Zbončák – cca 22 milionů korun Liberec získal bývalého slovenského reprezentanta v lednu roku 2002 z Brna, a jak se ukázalo, byl to skvělý tah. Martin Zbončák oslavil se Slovanem titul a po roce přestoupil do Sparty, která za něho zaplatila asi 22 milionů korun. S Letenskými vyhrál znovu ligu a v roce 2004 odešel do Dynama Moskva. Foto: Profimedia.cz

1. Miroslav Slepička – cca 25,5 milionu korun Šest gólů za sezonu přimělo Spartu k tomu, aby v roce 2005 poslala asi 25 milionů korun do Liberce za Miroslava Slepičku. Do tempa se dostával pomaleji, v sezoně 2007/08 nasázel ale dvanáct branek a když ho v dobré střelecké formě zastihl i další podzim, řekl si o zahraniční angažmá. Dinamo Záhřeb za něho zaplatilo 30 milionů korun. Slepička se pak na Letnou ještě vrátil, do prvního týmu už se ale nedostal. Foto: Profimedia.cz