Zimní škrty v Plzni. 3 hráči, se kterými už slovenský kouč Guľa ve Viktorce nepočítá

Radim Řezník

Jednatřicetiletý pravý obránce přišel do Plzně v průběhu rozehrané sezony 2011/12 z Baníku. Od té doby si ve Viktorce držel pevnou pozici, dostal se i do reprezentace a ještě loni zasáhl do třiceti zápasů. Letos si však připsal jen sedm startů, a teď zamířil na hostování do Mladé Boleslavi. V Plzni by měli vsadit na Milana Havla, na tomto postu však může naskočit i David Limberský.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia