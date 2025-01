Zimní balík peněz pro Slavii. 3 hráči, kteří z Edenu odešli za více než 600 milionů korun

Pokračování 2 / 4

Antonín Kinský – přes 400 mil. korun

Kdyby se na EURU nezranil Jindřich Staněk, zřejmě by se nevrátil do Slavie. Kdyby nepřišel do Slavie, určitě by nezamířil do Tottenhamu. A kdyby nepřestoupil do Tottenhamu, tak by za něj Slavia nezískala balík. Ale to je kdyby a na to se ve sportu nehraje.

Antonín Kinský, jenž ještě v minulém ročníku chytal za Pardubice, se během podzimu stal jedničkou sešívané party, dostal se do reprezentace a teď už má za sebou debut v Premier League. Kluby přestupovou částkou nezveřejnily, mělo by se ale jednat o sumu mezi 16 a 17 miliony eur. I s bonusy by mohla přesáhnout půl miliardy korun.

Místo Kinského by se měl mezi tři tyče vrátit Staněk, Slavia navíc získala i Jakuba Markoviče, který má za sebou skvělý podzim v Baníku.

Foto: Profimedia.cz