Žhavé zboží. 3 ligoví fotbalisté, kteří na přestupovém trhu zaujali Spartu i Slavii

Karty byly dány poměrně jasně. Čvančara odešel do Sparty a čekalo se, že do Slavie přestoupí Fortuna Bassey. Třiadvacetiletý útočník z Českých Budějovic odehrál parádní podzim, během něhož nasázel devět branek a řekl si o pozornost elitních ligových klubů. Zdálo se, že nigerijský forvard je už jednou nohou v Edenu, jenže celý transfer nakonec možná vinou sesbíraných dat padne. Jak na to zareagují na Letné?

David Jurásek

V kurzu je taky David Jurásek z Mladé Boleslavi. Rovněž jednadvacetiletý levý obránce zaujal oba pražské celky, které by jej rády přivedly do svých řad. Kdo k němu má nyní blíž? Spartě se po zranění vrátí Casper Höjer a na stejném postu může hrát i Dávid Hancko, takže by to měl Jurásek s bojem o sestavu složité.

Zato v Edenu se neví, co bude dál s Janem Bořilem a Oscar vinou vyloučení v duelu proti Baníku přijde o jarní start ligy. Ve Slavii by se tak nadaný obránce, který hraje svou první ligovou sezonu v kariéře, mohl ihned dostat do základní sestavy.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia