Žhavé zboží. 3 extraligové kluby, za které v příští sezoně může chytat Marek Mazanec

Marek Mazanec si zachytal v NHL za Nashville, zkoušel se prosadit do brány New Yorku Rangers nebo Vancouveru a poslední dva roky je v Hradci Králové. Po sezoně však devětadvacetiletý gólman v Mountfieldu skončí a řeší, co s ním bude dál. Kam by mohly vést jeho kroky? Podívejte se.

Oceláři Třinec Jedničkou Třince je Jakub Štěpánek, kterému kryje záda Ondřej Kacetl. Oceláři přivedli ještě Davida Honzíka, údajně však vábili i Dominika Hrachovinu, Patrika Rybára nebo Marka Langhamera. Je evidentní, že Třinec shání nového gólmana a v zákulisí se nahlas spekuluje, že nyní vážně stojí právě o Mazance. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Motor České Budějovice Nováček z Českých Budějovic před sezonou vsadil na Marka Čiliaka, jenž několik let patřil k oporám Komety. Jenže slovenský gólman na jihu Čech nezáří a v klubu s ním nejsou spokojeni. I proto portál iSport.cz přišel s informací, že by do Českých Budějovic mohl zamířit Mazanec, který pochází z nedalekého Písku. Foto: Martin Veselý / MAFRA / Profimedia